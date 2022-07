Sport und Talk Spezial mit Max und Jos Verstappen

Nach dem Red Bull Racing-Heimspiel in der Steiermark gibt es für die Fans auf ServusTV ein «Sport und Talk Spezial» vom Red Bull Ring. Zu Gast sind Max und Jos Verstappen sowie AlphaTauri-Teamchef Franz Tost.

Keine Strecke scheint besser auf Max Verstappen zugeschnitten zu sein als der Red Bull Ring am Spielberg. Vier Mal triumphierte der aktuelle Weltmeister bereits in der Steiermark. Einen fünften Erfolg des Rekordsiegers in diesem Jahr konnte Ferrari verhindern, denn Charles Leclerc kreuzte die Ziellinie vor dem Titelverteidiger.

Hinter dem Niederländer kam sein letztjähriger WM-Gegner Lewis Hamilton ins Ziel. Der siebenfache Weltmeister aus dem Mercedes-Team schaffte damit einen versöhnlichen Abschluss eines Wochenendes, das sich zuvor schwierig gestaltet hatte.

Weniger Glück hatte Verstappens Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez. Er fiel nach einer Kollision mit Hamiltons Stallgefährten George Russell schliesslich aus. Eine bittere Pille gab es auch für Ferrari-Star Carlos Sainz, dessen Motor in die Luft ging.

Das Rennen bietet viele Diskussionspunkte, und wie sich der elfte Grand Prix des Jahres in Spielberg für Champion Verstappen selbst angefühlt hat, erzählt er in einer Sondersendung von ServusTV. Am heutigen Montag wirft er beim «Sport und Talk Spezial» aus Spielberg ab 21.10 Uhr (in der Schweiz und Deutschland ab 23.05 Uhr) einen Blick auf das Geschehen am Wochenende und schaut auch auf den weiteren Saisonverlauf.

Der 26-fache GP-Sieger wird dabei von seinem Vater Jos begleitet, auch AlphaTauri-Teamchef Franz Tost ist zu Besuch und spricht über das Saison-Highlight, das 303.000 Zuschauer ins Murtal gelockt hat. Weiters sind die RB-Leipzig-Fussballer Emil Forsberg und Marcel Halstenberg zu Gast.

Moderation

Christian Nehiba

Thema

Formel 1: Großer Preis von Österreich

Gäste

Max Verstappen (Formel-1-Weltmeister 2021)

Jos Verstappen (107 GP-Starts)

Franz Tost (Teamchef AlphaTauri)

Emil Forsberg (Spieler RB Leipzig)