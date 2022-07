Ralf Schumacher zu Mick: «Auch egoistischer sein»

Mick Schumacher hat in Spielberg ein starkes Rennwochenende abgeliefert. Sein Onkel Ralf findet, Mick könnte im Duell mit seinem Teamkollegen noch egoistischer werden.

Mick Schumacher hat in Spielberg sein bislang bestes Rennwochenende abgeliefert und sich am Sonntag mit einem sechsten Platz belohnt. Dabei zeigte der 23-Jährige auch einige gute Manöver gegen Topstars wie Lewis Hamilton oder Fernando Alonso. Zur Belohnung für den couragierten Auftritt wurde er von den Fans zudem zum Fahrer des Tages gewählt.

«Die Formkurve zeigt eindeutig nach oben. Er hat jetzt auch ein paar Wochenenden gehabt, an denen er sich endlich mal ohne Probleme entwickeln konnte», sagte Onkel Ralf Schumacher bei Sport1: «Ich muss da auch ein großes Lob an das Team aussprechen, weil das Auto wirklich stark war. Das habe ich in Spielberg nicht erwartet.»

Für Ralf Schumacher ist klar: Die Formkurve geht zum richtigen Zeitpunkt nach oben. Denn Micks Vertrag bei Haas läuft nach der aktuellen Saison aus, die Gespräche stehen bald an.

«Das Team wird jetzt auch mehr Vertrauen in ihn haben. Er hat Selbstvertrauen. Von daher dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis das Team sich auch für die Zukunft committed», sagte Ralf bei Sky.

Dass Schumacher inzwischen der Nummer 1 Fahrer bei Haas ist, «würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass er sich jetzt im Team eine Menge Respekt erarbeitet hat. Und das nicht nur, weil er schneller war als Kevin. Auch wegen seinem Super-Duell mit Lewis Hamilton und seiner Art und Weise, die sehr clever war. Er war wirklich sehr, sehr gut. Vom Team ist es schon längt erkannt worden, ich hoffe, dass das jetzt auch Günther (Haas-Teamchef Günther Steiner, Anm. d. Red.) sieht. Am Ende müssen sich beide Fahrer dem Team unterordnen.»

Was das Duell mit Magnussen angeht, müsse Mick «irgendwann auch mal egoistischer werden, wenn der Teamkollege das nicht begreift. Das Pendel schlägt immer in beide Richtungen. Ich freue mich, dass sich die beiden umarmt haben. Seinen Teamkollegen akzeptiert man, aber am Ende ist es der erste, den man schlagen will. Deshalb kann man auch nicht wirklich befreundet sein».

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3