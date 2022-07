Max Verstappen: «Ferrari-Jungs sehr dominant»

Weltmeister Max Verstappen war am Montag nach dem Österreich-Grand Prix Stargast in der TV-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7». Dabei sprach der Champion auch über das Rennen.

Max Verstappen und Vater Jos waren am Montag neben dem ServusTV-Experten Mathias Lauda in der TV-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» zu Gast. Dabei wurden die Geschehnisse des Rennens auf dem Red Bull-Ring analysiert.

Zur Boxen-Strategie sagt Max Verstappen: «Von unserer Seite aus war der Drei-Stopp-Strategie nicht geplant. Es war eigentlich immer ein Zwei-Stop-Strategie der Plan.»

Zu den Manövern von Leclerc und seiner Gegenwehr sagt Max: «Es war gleich wie in den letzten Jahren. Ich habe aber realisiert, ich kann nichts tun und kann ihn nur ein paar Runden lang halten. Dann ist Charles natürlich vorbei und ich bin kein Risiko eingegangen.»

«Ich hatte Sainz ja immer im Spiegel gesehen, dann war er plötzlich nicht mehr da. In der nächsten Runde sah ich schon, was da passiert ist. Für unser Team war das natürlich gut. Bis zum Ausfall von Carlos hatte ich schon das Gefühl, dass es eher P3 wird», so Verstappen.

Zur Safety-Car-Phase sagt der Niederländer: «Die Ferrari-Jungs waren einfach diesmal viel schneller. Charles ist die letzten Runden noch dazu ja mit einem Problem gefahren. Das haben sie mir in der Box über Funkt gesagt. Aber er war auch da nur zwei oder drei Zehntel langsamer. Sie waren wirklich sehr dominant.»

Auch im Finish sah Verstappen nie ernsthaft eine Chance, auch als der Red Bull-Racing Star dem Monegassen näher kam. Max beschreibt es so: «Eigentlich nicht - das Rennen ist eben genau nur 71 Runden lang. Es sind nicht 72 oder 73 Runden - da kann man nichts machen. Sie waren viel zu schnell und haben es verdient.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3