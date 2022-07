Zukunft von Vettel: Wie realistisch sind die Ziele?

Sebastian Vettels Vertrag bei Aston Martin läuft nach der Saison aus. In Spielberg gab er ein Update zu seiner Evaluierungssituation, die noch ein paar Wochen in Anspruch nehmen wird.

Wie geht es für Sebastian Vettel weiter? Diese Frage ist seit längerer Zeit ein großes Thema im Fahrerlager, und nur Vettel selbst kann sie beantworten. Der Vertrag des Deutschen bei Aston Martin läuft nach der Saison aus.

«Die Entscheidung steht noch aus. Aber ich werde in den kommenden Wochen darüber nachdenken», sagte Vettel bei Sport1.

Mit in die Gedanken einbeziehen wird er die holprige sportliche Lage bei dem Rennstall, mal läuft es ansprechend, dann wieder gar nicht.

Natürlich hänge es auch davon ab, in welche Richtung sich das Auto entwickele und wie viel Potential er im Team sehe, so Vettel. «Ich habe ja schon mehrfach betont, dass ich um Punkte, aber auch um Siege kämpfen will. Ansonsten kommt der Spaß abhanden», so der Deutsche, der seinen letzten Rennsieg im September 2019 in einem Ferrari feierte.

«In den nächsten Wochen muss ich mir gemeinsam mit meiner Familie also darüber klar werden, wie realistisch meine Ziele sind und wie viel Energie ich noch in mir spüre, um gemeinsam mit dem Team weiter zu wachsen», erklärte Vettel.

Über einen Teamwechsel denkt er «derzeit nicht nach. Aston Martin ist mein erster Ansprechpartner und das Projekt, das ich voranbringen möchte.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Rde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Rde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Rde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Rde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Rde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Rde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Rde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Rde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Rde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3