Max Verstappen: Sein Urteil über Charles Leclerc

Formel 1-Weltmeister Max Verstappen spricht nach dem Spielberg-Rennen über die Lage im Fahrerlager und die komplexen Emotionen zwischen den Top-Protagonisten in der Königsklasse.

Der Formel-1-Grand Prix auf dem Red Bull Ring in Spielberg hat bei Fans und Fahrern enormen Eindruck hinterlassen. Sagenhafte 303.000 Fans sind über das Wochenende an die idyllisch gelegene Piste im Aichfeld gekommen.

Zur außergewöhnlichen Stimmung in der Steiermark und der impostanten Kulisse mit viel Unterstützung aus seiner Heimat sagt Verstappen bei ServusTV: «Ich fahre mit einem Auto von Red Bull auf dem Red Bull Ring, und die Fans aus den Niederlanden machen daraus ein Heimrennen. Meine Landsleute fahren offensichtlich gerne nach Österreich, viele kombinieren das mit Urlaub. Mir scheint, jedes Jahr kommen mehr Fans in Orange, das ist fabelhaft.»

Die Siegerehrung in Spielberg zeigte am Sonntag: Die Titelanwärter Verstappen und Charles Leclerc (Ferrari) haben ein sehr respektvolles Verhältnis. «Ja, das ist wahr, wir haben viel Respekt füreinander», bestätigt der 26-fache GP-Sieger. «Und ich finde – wenn der Andere einen guten Job macht, dann darf man das auch sagen.»

Zu den Spannungen im Vorjahr zwischen Verstappen und Hamilton sowie zwischen Red Bull Racing und Mercedes-Benz sagt der WM-Leader: «Ich fande immer, das ist vorrangig nicht unter uns Fahrern, sondern eher eine Sachd zwischen den Teams.»

Apropos Mercedes: Wie stark schätzt Verstappen die Silbernen derzeit ein? Max meint: «Es ist ungefähr wie am Anfang des Jahres. Die brauchen schon noch etwas, um wieder regelmässig an der Spitze mitzumischen. Im Rennen waren sie wieder weiter weg als in der Qualifikation. In Silverstone waren sie im Rennen echt schnell. Es sind Details, die den Unterschied machen.»

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko begegneten sich in Spielberg auffallend freundlich. Verstappen dazu: «Letztes Jahr war das schon anders. Es ist schön zu sehen, dass sich das normalisiert hat. Wir kämpfen allerdings jetzt auch nicht miteinander um den Titel, das spielt gewiss auch eine Rolle.»



Zu Mick Schumacher und seinen jüngsten Leistungen sagt Max Verstappen: «Mick hat in Spielberg ein tadelloses Rennen gefahren. Der sechste Platz ist ein super Resultat.»



Max’ Vater Jos Verstappen ergänzt: «Haas war auf dem Red Bull Ring verblüffend star, und Mick hat seine Haut gegen Lewis Hamilton teuer verkauft.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3