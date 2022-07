Jean-Philippe Imparato (Alfa Romeo): 2026 kein Thema

Seit über 30 Jahren ist Jean-Philippe Imparato (56) in für den PSA-Konzern (heute Stellantis) tätig. Am Red Bull Ring spricht der Alfa Romeo-CEO über die Formel-1-Pläne für die italienische Marke.

Von 2016 bis 2020 war der Franzose Jean-Philippe Imparato Markenchef von Peugeot, ehe ihn Konzern-CEO Carlos Tavares mit der Führung des Sorgenkindes Alfa Romeo betraute. Auf dem Red Bull Ring sprach Imparato, der dem Motorsport zugeneigt ist, auch über das Formel-1-Engagement der Turiner – und die Gerüchte, Sauber könnte von Audi übernommen werden.

Alfa Romeo ist als Namensgeber des Sauber-Teams seit 2019 wieder in der Formel 1 vertreten. Hat sich die Marketingmassnahme gelohnt?

Wenn wir von der Zusammenarbeit mit Sauber sprechen: ja. Und wenn wir den Return of Investment ansprechen, dann: ja und nochmals ja. Die Kooperation mit Sauber läuft hervorragend. Bei den Fahrern sehe ich eine Integration in die Welt von Alfa Romeo. Ich erkenne bei Valtteri Bottas und Zhou Guanyu, dass sie ihre Alfas lieben. Wir sehen deutliche Fortschritte des Teams im Vergleich zu 2021. Das ist eine positive Geschichte.

Nun steht eine Übernahme der Sauber-Gruppe durch Audi 2026 im Raum. Welche Auswirkung hätte diese auf Alfa Romeo?

Wir schreiben jetzt 2022. Wir müssen uns mit Rezession und anderen aktuellen Problemen auseinandersetzen. Ich plane ein Sponsorship dieser Art im Dreijahres-Rhythmus. Im Moment habe ich keine Idee zu 2026. Wir werden mit Sauber auch 2023 und 2024 kooperieren. Wir haben eine langfristige Vereinbarung, die aber jährlich evaluiert wird.

Alfa Romeo war einst in der DTM sowie in der Tourenwagen-WM und -EM aktiv und erfolgreich. Gibt es Pläne für eine Rückkehr, vielleicht auch elektrisch?

Nein, nicht jetzt. Wir leben in einer schnellen Welt. Aber ich will mich nicht verzetteln. Wir fokussieren uns auf das Formel-1-Engagement. Sollten wir einmal zu einem Wechsel gezwungen sein, wird der radikal ausfallen: Sofortiger Stopp und Start von etwas Neuem.

Stellantis ist ja in mehreren Disziplinen vertreten – DS und bald Maserati in der Formel E, Peugeot kehrt auf die Langstrecke (WEC) zurück.

Die Entscheidung zum Hypercar-Projekt wurde getroffen, als ich noch Markenchef von Peugeot war. Deshalb schaue ich hier am Red Bull Ring immer auf mein Mobiltelefon, was gerade in Monza passiert (wo Peugeot im Sechsstundenrennen im WEC debütierte und technische Probleme hatte, die Redaktion) passiert. WEC hat mit dem Einstieg mehrerer Hersteller eine fantastische Zukunft. Aber auch in der Formel 1 ist unsere Situation exzellent.





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3