Daniel Ricciardo: «Ich reiss mir hier den Arsch auf»

Der Australier Daniel Ricciardo zieht bei McLaren gegen den jungen Lando Norris meist den Kürzeren. Gerüchte über eine Trennung verschwinden nicht. Jetzt hat der neunfache GP-Sieger die Nase voll.

Zu den Enttäuschungen der GP-Saison 2022 nach Hälfte der WM-Läufe 2022 gehört Daniel Ricciardo: Bei elf Grands Prix konnte er sich nur drei Mal in den Top-Ten platzieren, als Sechster beim Heimrennen in Melbourne, als Achter in Baku, als Neunter auf dem Red Bull Ring. Der Australier ist damit WM-Zwölfter, mit 17 Punkten.

Zum Vergleich sein McLaren-Stallgefährte Lando Norris: Acht Mal in den Top-Ten, in Imola sogar als Dritter auf dem Siegerpodest, damit WM-Siebter mit 64 Punkten.

Gerüchte über eine vorzeitige Trennung von McLaren kursieren anhaltend, auch, dass Ricciardos Feuer erloschen sei und er die Königsklasse verlassen werde. Es hat nicht geholfen, dass McLaren-CEO Zak Brown die mangelnden Leistungen des 33-jährigen in aller Öffentlichkeit anprangerte. Das erweckte den Anschein, als sei Daniel bei McLaren ein Auslaufmodell.

Nun hat Daniel Ricciardo genug von der Gerüchteküche. Auf seinen sozialen Netzwerken richtet er sich direkt an seine Fans: «Es gab viele Gerüchte über meine Zukunft in der Formel 1, aber ich will, dass ihr es von mir hört – ich bin McLaren verpflichtet bis zum Ende des kommenden Jahres, und ich gehe nicht.»

«Ich gebe zu, dass es nicht einfach ist, aber wer will das schon? Ich reiss mir hier den Arsch auf mit dem Team, um das Auto zu verbessern und dorthin zu bringen, wo es hingehört. Das ist mein innigster Wunsch. Wir sehen uns in Le Castellet. Daniel.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3