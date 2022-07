Mattia Binotto (Ferrari) zu Sainz-Feuer: Wie Leclerc

Der Spanier Carlos Sainz ist beim Österreich-GP wegen eines kapitalen Motorschadens ausgeschieden. Teamchef Mattia Binotto glaubt: Der Ausfallgrund könnte der gleiche sein wie bei Leclerc in Baku.

Carlos Sainz war auf dem Weg zum zweiten Platz beim Grossen Preis von Österreich hinter seinem Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc, da liess ihn 15 Runden vor der karierten Flagge seine Antriebseinheit im Stich – kapitaler Motorschaden, mit Teilen, die aus dem Heck des Ferrari fielen und einem Feuer. Ferrari im Wechselbad der Gefühle: Sieg für Charles Leclerc, Ausfall des Spaniers Sainz.

Die Reste des kaputten Triebwerks wurden ins Rennwagenwerk nach Maranello zurückgebracht. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: «Wir hatten drei Ausfälle in dieser Saison, welche auf die Antriebseinheit zurückgehen, bei Charles in Spanien und Aserbaidschan, bei Carlos jetzt in Österreich. Zwei Mal bei diesen drei Ausfällen ging das Problem auf den Verbrennungsmotor zurück.»

«Wir sehen uns das nun im Detail an, aber der erste Eindruck ist, dass es sich bei Carlos in der Steiermark um das gleiche Problem gehandelt hat wie bei Charles in Baku. Natürlich macht uns das Kopfschmerzen, aber wir sind auch überzeugt, dass wir diese Schwierigkeiten in den Griff bekommen.»

Mattia Binotto gibt über die letzten Runden des späteren Siegers Leclerc zu: «Nach dem Ausfall von Carlos war ich sehr nervös. Um ehrlich zu sein, konnte ich zum Schluss nicht mehr zuschauen.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3