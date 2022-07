WM-Halbzeit: Gewinner Ferrari, Verlierer Hamilton 13.07.2022 - 19:39 Von Mathias Brunner

© Mercedes-Benz Lewis Hamilton und McLaren sind die grossen Verlierer der ersten Saisonhälfte

Wir haben 11 von 22 Rennen hinter uns, also Halbzeit in der Königsklasse. Wo stehen Fahrer und Teams gemessen an ihren Leistungen nach elf WM-Läufen in der vergangenen Saison?