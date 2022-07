Dr. Helmut Marko: «Yuki Tsunoda ist das Problemkind»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko spricht offen über den feurigen Yuki Tsunoda, seine Ansichten zum modernen Funkverkehr in der Formel 1 und das leidige Thema hüpfender Autos (Bouncing).

Dr. Helmut Marko ist ein Mann der klaren Worte. Nach der Niederlage gegen Charles Leclerc und Ferrari auf dem Red Bull Ring hat der Steirer kein Problem, den Gegner aus Maranello zu loben, wobei der zweite Platz von Max Verstappen beim Heimrennen Schadensbegrenzung war – dank des Ausfalls von Carlos Sainz.

Was die diversen modernen Hilfsmittel in der Formel 1 betrifft, sagt der 79-jährige Grazer zum Thema Funkverkehr: «Man könnte den so einschränken, dass zum Beispiel nur der Fahrer Zugriff hat. Da geht es ja heute teilweise zu und her wie in der Fahrschule.»

Der Le Mans-Sieger von 1971 präzisiert: «Dass einem Fahrer da vorgesagt wird, dass er in Kurve 5 vier Meter verliere, das geht schon etwas weit. Unser Problemkind am Funk ist Yuki Tsunoda. Wir haben bereits einen Psychologen organisiert. Yuki schimpft teilweise wie ein Rohrspatz.»

Zum Phänomen der springenden Autos (Bouncing) und den Bestrebungen des Autosport-Weltverbands, hier künftig genauer hinzusehen, sagt Marko: «Mit Bouncing haben wir die wenigsten Schwierigkeiten. Dann müssen einige Gegner halt das Auto höherlegen, sie sind zwar dann ein wenig langsamer, aber das Problem ist gelöst.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3