Lewis Hamilton, George Russell: Angst um GP-Teilnahme

Mike Elliott, Technikchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz, gibt zu: «Nach den Unfällen von Hamilton und Russell in der Quali von Österreich war unklar, ob beide am Rennen teilnehmen können.»

Teamchef Toto Wolff traute am Red Bull Ring seinen Augen nicht: Zuerst rutschte im Qualifying zum Sprint auf dem Red Bull Ring Superstar Lewis Hamilton von der Bahn, dann auch George Russell. Wolff witzelte später: «Als die Autos zurückkamen und die Mechaniker die Arbeit aufnahmen, sah es in unserer Box aus, als hätte jemand Lego-Autos fallengelassen.»

Der Scherz hat einen ernsten Hintergrund. Denn Mike Elliott, Cheftechniker des GP-Rennstalls von Mercedes, räumt ein: Es bestand die Gefahr, dass einer der beiden Silberpfeil-Fahrer beim WM-Lauf zusehen muss.

Elliott erzählt: «Zwei Unfälle im gleichen Training, das erzeugt immer ein ganz schwieriges Wochenende. Beide Autos waren erheblich beschädigt. Beide Unterböden waren gebrochen. Beide Heckflügel waren kaputt. Einige Aufhängungen waren geknackt. Beim Auto von Lewis kam ein zerstörter Frontflügel hinzu und ein Schaden am Chassis.»

«Dieser Schaden am Chassis war vor Ort nicht zu beheben. Also bauten wir für Hamilton einen neuen Wagen auf und mussten uns die Frage stellen, was wir mit den Unterböden machen. Wir hatten noch einen Ersatz-Boden, aber den zweiten mussten wir aus den beschädigten beiden zusammenbasteln.»



Die Silberpfeile gingen mit Verspätung ins zweite Training, das Elliott und seinen Kollegen die Gelegenheit gab, die ganzen Arbeiten zu prüfen. «Nach einer so umfangreichen Reparatur mussten wir in Sachen Abstimmung nachlegen. Wir hatten nur beschränkt Zeit, daher gingen wir Kompromisse ein. Gleichzeitig war uns klar – wenn im Sprint nochmals etwas passiert, dann haben wir möglicherweise für den Einsatz im Grand Prix nicht genug Teile für beide Fahrer.»



«Nach toller Arbeit unserer Mannschaft konnte Russell nach fünf Minuten ins freie Training gehen, Lewis verlor ungefähr eine halbe Stunde – weil wir das erste Chassis nicht mehr verwenden konnten und ihm quasi ein neues Auto aufbauen mussten. Wir hatten uns an die Sperrstunden für Mechaniker zu halten, aber unsere Mechaniker schafften den Job dennoch in dreieinhalb Stunden. Dafür gebührt ihnen anhaltender Applaus.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3