Pierre Gasly atmet auf: AlphaTauri-Update Frankreich

Seit Wochen warnt der Franzose Pierre Gasly, dass AlphaTauri gegen die direkten Gegner weiter in Rückstand gerate, wenn nicht Verbesserungen ans Auto kämen. Das passiert in Le Castellet (Südfrankreich).

AlphaTauri hat keinen guten Lauf. In den vergangenen fünf WM-Läufen gab es für Pierre Gasly und Yuki Tsunoda nur eine Punktefahrt, mit dem Franzosen Gasly auf Rang 5 in Baku. Weil die direkten Gegner Alpine, Alfa Romeo und Haas regelmässiger punkten konnten, ist AlphaTauri in der Zwischenwertung des Konstrukteur-Pokals auf Rang 8 zurückgefallen. 2021 hatte man noch Schlussrang 5 gegen Alpine knapp verpasst.

Seit Wochen sagt GP-Sieger Pierre Gasly immer wieder: «Wir müssen mehr neue Teile ans Auto bringen, um mit unseren direkten WM-Rivalen schrittzuhalten.»

In Österreich vertiefte der 26-Jährige: «Das Auto ist derzeit zu wenig gut in schnellen Kurven, das haben wir schon in Silverstone gesehen. Die Autos der Gegner profitieren von mehr Abtrieb, ohne jedoch in Sachen Windschlüpfigkeit spürbare Einbussen hinnehmen zu müssen. Die ersten Verbesserungen bei uns zielten darauf, mit den Eigenheiten der neuen Rennwagen-Generation besser zurecht zu kommen, Stichwort Bouncing. Jetzt müssen wir in Sachen Leistungsfähigkeit zulegen.»

AlphaTauri-Technikchef Jody Egginton kann den WM-Siebten von 2019 beruhigen: Neue Teile kommen fürs GP-Wochende von Frankreich (22.–24. Juli).

Der Engländer sagt: «Wir wissen sehr genau, in welchen Bereichen wir nachlegen müssen. In Frankreich kommt ein umfangreiches Evo-Paket, samt Verkleidung und Unterboden. Es stimmt, wir sind in Sachen Entwicklung nicht im gleichen Rhythmus wie unsere Gegner, aber sofern die neuen Teile das bringen, was wir uns von ihnen erhoffen, dann sollten wir nicht nur ein schnelleres Auto haben, sondern auch eines, das leichter abzustimmen ist.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3