Daniel Ricciardo: «Das sollten Fans nie vergessen»

Im Rahmen des Grossen Preises von Österreich ist die Diskussion neu entfacht worden, und die meisten Fahrer finden: Buhrufe für einen Piloten – geht gar nicht. Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo erklärt das.

Pfiffe in Silverstone für Max Verstappen, Jubel für Lewis Hamilton. Buhrufe am Red Bull Ring für Lewis Hamilton, Jubel für Max Verstappen. Nicht jeder Fan ist offenbar ein Sportsmann. Aber jetzt mal Hand aufs Herz – das war vor mehr als 25 Jahren nicht anders.

Als Mitte der 1990er Jahre Michael Schumacher gegen Damon Hill um den WM-Titel kämpfte, wurde der Deutsche in Silverstone bestenfalls mit eisigem Schweigen empfangen. Auch damals gab es Pfiffe und Buhrufe in Silverstone.

Und dann Hockenheim: Nicht nur in angetrunkenem Zustand fanden es einige Rennbesucher angemessen, Damon Hill mit Schmährufen einzudecken.

In Österreich bestand der Aufreger darin, dass gewisse Fans Schadenfreude äusserten, als Hamilton in der Qualifikation von der Bahn segelte. Unsportliches Verhalten von niederländischen Fans, wurde in englischen Zeitungen angeprangert. Aber hallo: Als sich Verstappen in Silverstone in der Quali drehte, da gröhlte auch der eine oder andere Brite auf der Tribüne. Das wurde in den britischen Blättern nicht thematisiert.

Was sagt Daniel Ricciardo zu den Fans von Verstappen und Hamilton? Der 33-jährige Australier am Red Bull Ring: «Rivalitäten sind für den Sport eine fabelhafte Sache, und der Zweikampf Lewis gegen Max war 2021 überaus intensiv. Es liegt in der Natur des Sports, dass er polarisiert, und wenn die Leidenschaft ausgelebt wird, dann ist das grundsätzlich etwas Positives, denn Sport lebt von Emotionen.»



«Aber es ist ein anderes Paar Schuhe, wenn gebuht wird oder wenn ein Unfall Anlass zum Jubel wird. Ich kann Buhen nicht billigen. Ich verstehe, wenn man gegen einen bestimmten Fahrer sein kann, aber das ist für mich noch längst kein Anlass für Buhrufe.»



«Und ich verstehe schon gar nicht, wie man am Unfall eines Wettbewerbers Freude empfinden kann. So etwas will ich an einer Rennstrecke nicht erleben. Auch wenn ich nicht direkt betroffen bin – wir sind alle nur Menschen, das sollten die Fans nie vergessen.»



Der WM-Dritte von 2014 und 2016 weiter: «Wenn dann das eine oder andere Bierchen geflossen ist, und einer fängt mit Buhen an, dann denkt sich vielleicht ein anderer Besucher, das sei okay, der andere mache es ja auch. Ist es aber nicht. Für mich ist das auch eine Sache der Reife. Als 15-Jähriger habe ich gewiss Vieles getan, was ich heute nicht mehr tun würde. Und so sollte sich vielleicht so mancher Fan die Frage stellen, ob er sich an der Rennstrecke nicht etwas vernünftiger verhalten sollte – trotz aller Leidenschaft.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3