Max Verstappen: «Dann macht doch mehr Kiesbetten!»

In Österreich meldeten die FIA-Regelhüter alleine im Grand Prix 43 Vergehen wegen Überschreitens der Pistengrenzen, es gab vier Zeitstrafen. Auch Weltmeister Max Verstappen ist davon irritiert.

«Das kann ja lustig werden in Frankreich», sagte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner in Spielberg. Er hat sich eine verblüffende Statistik vom Grossen Preis von Österreich angeschaut – alleine im WM-Lauf gab es gemäss FIA-Regelhüter 43 Vergehen wegen Verletzungen der Pistengrenzen, vier Fahrer erhielten für wiederholtes Foul eine Fünfsekunden-Strafe: Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris und Guanyu Zhou.

Christian Horner weiss: Mit riesigen Auslaufzonen ist der Circuit Paul Ricard in Südfrankreich für die Fahrer überaus verlockend, es punkto Pistengrenze nicht so genau zu nehmen. Der 48-jährige Engländer sagt: «Die Art der Strecke lädt geradezu zum Verletzten der Pistengrenzen ein. Und wenn ich mir ansehe, wie oft sich die FIA in Österreich zu Wort melden musste, dann gehe ich davon aus, dass dies in Frankreich noch viel schlimmer werden wird.»

Mick Schumacher gab in der Steiermark zu bedenken: «Das müssen wir diskutieren. Ich finde eine Fünfsekunden-Strafe ein wenig lächerlich, wenn du dein Rad einen Zentimeter neben der Linie hattest. Zudem gewinnst du in den meisten Fällen gar keine Zeit, wenn du neben der Bahn bist.»

Formel-1-Champion Max Verstappen nannte die Flut an Verwarnungen «einen Witz. Nicht nur in der Formel 1, auch in der Formel 2 und 3 hagelte es Strafen. Die Leute sagen immer, es sei doch einfach, innerhalb der weissen Pistenbegrenzung zu bleiben, aber Fakt ist – nein, ist es nicht. Manchmal untersteuert der Wagen leicht, vielleicht sind die Reifen am Abbauen, vielleicht hat der Wind gedreht, und schon bist du jenseits der Linie.»



Der 26-fache GP-Sieger sagt: «Dann macht doch mehr Kiesbetten als ständig Strafen auszusprechen, wenn einer einen Millimeter neben der Bahn ist! Ich finde einfach, wir sehen als Sport nicht gut aus, wenn ein Übertreten geahndet wird, bei dem ein Fahrer ohnehin keinen Vorteil erhielt.»



Genau das moniert auch McLaren-Fahrer Lando Norris: «Ich geriet in Kurve 1 neben die Bahn, holperte über einen Randstein, verlor Zeit, danach erhielt ich eine Strafe. Pardon, aber war ich durch meinen Ausrutscher nicht schon gestraft genug? In einigen Situationen ist ein Eingreifen der FIA ein wenig unvernünftig.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3