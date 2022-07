Mercedes: Entscheidung für Hamilton und gegen Russell

Nach den Qualifikations-Unfällen von Lewis Hamilton und George Russell am Red Bull Ring gab es bei Mercedes nur noch einen neuen Heckflügel. Den erhielt Hamilton. Aber wie kam diese Entscheidung zustande?

Viel Arbeit bei Mercedes-Benz am Wochenende des Grossen Preises von Österreich: Lewis Hamilton und George Russell flogen beide im Abschlusstraining von der Bahn. In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Beate Stern aus Leverkusen wissen: «Angeblich gab es bei Mercedes nach den Unfällen von Hamilton und Russell nur noch einen Heckflügel der jüngsten Spezifikation. Aber was dann passierte, das ist für mich nicht nachvollziehbar.»

«Wieso erhielt Hamilton den neuen Flügel, obschon Russell in der Qualifikation weiter vorne stand und obschon der jüngere Engländer in der Weltmeisterschaft besser platziert ist?»

Zu dieser Frage hat Mike Elliott, der Technikchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz, wiefolgt Stellung bezogen: «Es ist wahr, wir hatten nur noch einen Flügel der jüngsten Ausführung zur Verfügung, denn bei den Unfällen zuvor waren zwei kaputtgegangen.»

«Die Entscheidung, den letzten der neuen Flügel dann Hamilton zu geben, gründet in der Überlegung, dass Lewis mehr Ränge gutmachen musste, weil er als Neunter in den Sprint ging, Russell aber als Vierter. Daher erhielt George einen Flügel, der zugegeben nicht ideal war, weil er mehr Abtrieb erzeugte, als für die Strecke in Österreich notwendig ist.»



Am Ende wurde Lewis Hamilton beim Grossen Preis von Österreich hinter Charles Leclerc Dritter, George Russell kam auf Rang 4 ins Ziel.





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3