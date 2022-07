Christian Horner glaubt: Mercedes in Frankreich stark

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist davon überzeugt: «Am kommenden GP-Wochenende in Le Castellet müssen wir nicht nur mit Ferrari rechnen, wir erwarten auch viel Gegenwind von Mercedes.»

«So langsam bekommen wir das Handling des Autos in den Griff», hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach einer weiteren guten Vorstellung seines Rennstalls gesagt – Lewis Hamilton wurde in Österreich Dritter, zum dritten Mal in Folge, der starke George Russell fuhr in der Steiermark einen vierten Platz nach Hause. Wolff: «Auf die Spitze fehlten uns noch zwei oder drei Zehntelsekunden.»

Die Konkurrenz ist gewarnt. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner am Red Bull Ring: «Wir erwarten, dass Mercedes in Paul Ricard schnell sein wird. Sie haben an den vergangenen GP-Wochenenden einige Male ihre Potenzial aufblitzen lassen, sie haben zuletzt sehr solide Rennen gezeigt, und wir erkennen klare Anzeichen, dass sie ihre Schwierigkeiten mit Bouncing unter Kontrolle bekommen. Also rücken die uns auf die Pelle.»

Der 48-jährige Engländer weiter: «Das wird zur Folge haben, dass der Kampf um den Sieg zu einem Sechskampf wird. Das ist für die Fans fabelhaft. Sie werden sich da tüchtig einmischen, das kann in einem WM-Kampf mal helfen und mal eher hinderlich sein. Aber ich gehe davon aus, dass Mercedes nun regelmässig punkten wird und uns herausfordert.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3