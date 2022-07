George Russell selbstkritisch: Zu lange bei Williams

Mercedes-Junior George Russell war in den Nachwuchsklassen überaus erfolgreich, aber dann verbrachte er in der Formel 1 drei Jahre bei Williams. «Drei Jahre am Ende des Feldes, das war zu viel.»

Der Engländer George Russell strebte entschlossen der Königsklasse entgegen: Britischer Formel-4-Meister 2014, GP3-Meister 2017, Formel-2-Champion 2018.

Ab 2019 sass Russell im Formel-1-Rennwagen, aber es bestätigte sich – Lehrjahre sind keine Herrenjahre. WM-Rang 20 in der Saison 2019, WM-18. 2020 (samt eines ersten Einsatzes für Mercedes-Benz, als Lewis Hamilton in Sakhir wegen Corona nicht fahren konnte), WM-15. 2021.

Bei Mercedes zeigt Russell 2022, wieso er der Mann der Zukunft ist: Zehn Mal in elf Rennen unter den besten Fünf, drei Mal auf dem Siegerpodest, fünfter WM-Zwischenrang mit 128 Punkten und damit einen Platz vor Superstar Lewis Hamilton (109 Zähler).

George Russell fiel bei Williams nicht nur durch tollen Speed auf, sondern auch durch die Einstellung, sich in der Regel nicht zu beklagen. Im Podcast Beyond The Grid blickt er so zurück: «Als ich 2018 für Williams unterzeichnet habe, war dies der Rennstall, der ständig Podestränge einfuhr, der den Konstrukteurs-Pokal in den Jahren davor auf den Rängen 3, 3 und 5 abgeschlossen hatte, bevor 2018 ein wirklich schlechtes Jahr kam.»

«Aber ich war davon überzeugt, das sei ein Ausrutscher, die würden sich schon wieder fangen und dann erneut in der Region zwischen den Rängen 3 und 5 auftauchen. Von daher sah ein Dreijahresvertrag nicht so übel aus.»



«Rückblickend waren drei Jahre Hinterherfahren natürlich zu lange. Leider aber hatte Claire Williams beim Vertragsentwurf einen ziemlich guten Job gemacht, und es gab für mich keinen Weg aus dem Abkommen heraus.»



Es liegt in der Natur von George Russell, das Positive zu erkennen: «Vielleicht musste das alles so kommen, denn hätte ich 2021 oder 2020 gegen Lewis antreten müssen, in einem Auto, das Jahr für Jahr auf ihn zugeschnitten wurde – das wäre gewiss ein hartes Stück Arbeit geworden. Die Autos, das waren seine Babys.»



«Zu Beginn der GP-Saison 2022 haben wir eine andere Rennwagen-Generation eingeführt, das war für Teams und Fahrer ein Neuanfang, und von daher ist mein Timing bei Mercedes wohl das richtige.»





