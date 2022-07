Lewis Hamilton mit Maske: «Zwei Mal Corona reicht»

Im Rahmen des Grossen Preises von Österreich fiel auf: Superstar Lewis Hamilton trägt Maske, die anderen Fahrer nicht. Der Mercedes-Fahrer sagt: «Ich möchte einfach gesund nach Hause kommen.»

Formel-1-Rekordsieger Lewis Hamilton musste Anfang Dezember 2020 den Grossen Preis von Sakhir auslassen – Corona. Er wurde bei Mercedes-Benz damals durch seinen heutigen Stallgefährten George Russell ersetzt.

In der Saison 2021 gab Hamilton dann zu: Es war schwierig, körperlich wieder in Schuss zu kommen. «Die erste Hälfte der Saison war eine der härtesten, die ich je erlebt habe.»

Nach dem Grossen Preis von Ungarn 2021 sagte der siebenfache Champion: «Ich wollte eigentlich nicht darüber reden, aber seit der Erkrankung Ende 2020 fällt mir das Trainieren schwer, ich werde schneller müde als früher. Ich tue mich wirklich schwer. Ich fühlte mich auch nach dem Silverstone-GP nicht so gut.»

Am Red Bull Ring fiel im Rahmen des Grossen Preises von Österreich auf: Hamilton trägt weiter Maske, die Fahrer neben ihm nicht. Der 103-fache GP-Sieger dazu: «Meine persönliche Entscheidung. Ich mache das, weil ich bemerkt habe, dass viele Leute um mich herum krank werden, und ich möchte definitiv nicht noch einmal krank werden. Das habe ich schon zwei Mal durchgemacht.»

Das ist neu, denn bislang war nur die Erkrankung Ende 2020 bekannt. Zum zweiten Mal angesteckt hat sich der 37-jährige Engländer offenbar im vergangenen Winter, ausserhalb der GP-Saison.

Mercedes hat bislang nicht erklärt, wieso Hamiltons Renningenieur Pete («Bonno») Bonnington in der Steiermark fehlte. Es hiess nur, er unterstütze Lewis von zuhause aus.



Zwischen den Zeilen lässt sich bei Hamilton aber herauslesen, dass Bonnington positiv auf Corona getestet worden sein könnte: «Viele Freunde schreiben mir Nachrichten, dass sie Corona haben, bei einigen von ihnen ist es etwas schlimmer als bei anderen. Und an diesem Wochenende ist Bonno nicht bei mir.»



«Keiner trägt mehr eine Maske, also trage ich eben eine. Ich ermuntere mich Menschen um mich herum auch, das ebenfalls zu tun, aber letztlich ist es ihre Gesundheit. Was mich angeht: Ich möchte einfach gesund nach Hause kommen. Ich möchte alleDinge machen, die ich tun will, und ich möchte auch normal trainineren. Also schütze ich mich.»



Durch Corona nicht am Lenkrad waren Sergio Pérez, Lance Stroll und Lewis Hamilton 2020, dazu Daniel Ricciardo (Bahrain-Test) und Sebastian Vettel (erste zwei Saisonrennen) 2022. Ohne Auswirkungen auf Test- oder Renneinsätze sind Corona-Infektionen bekannt bei Lando Norris, Charles Leclerc und Pierre Gasly.





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3