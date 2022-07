Skandal bei Aston Martin: Mobbing, Entlassungen

Der in Südafrika geborene Aidan Louw (25) arbeitete als Verbundstoff-Spezialist bei Aston Martin. Bei Sky News berichtet er von üblen Verfehlungen. Der Formel-1-Rennstall hat sofort reagiert.

Im Februar 2022 trat Aidan Louw einen neuen Job beim GP-Rennstall Aston Martin an. Der 25-jährige wurde als Laminator unter Vertrag genommen, also als Klebespezialist in der Verbundstoff-Abteilung. Aus einem Traumjob wurde bald ein Alptraumjob, wie der Südafrikaner gemischtrassiger Herkunft bei Sky News erzählt hat, wegen Rassismus und Homophobie.

«Schon als ich meinen Job antrat, sagte man mir – schau, hoffentlich hast du keine Probleme damit, wie wir hier reden, denn wir sprechen nun mal so. Ich erhielt nicht den Spitznamen Aidy oder so, sondern ich wurde (Bezeichnung vom Sender zensiert, die Redaktion) genannt.» Louw bestätigt, dass das N-Wort gefallen sei.

Der Doppelbürger (Südafrika und Grossbritannien) weiter: «Ich eröffnete einem Mitarbeiter, dass ich als Teenager einen Freund gehabt habe. Das hat alles verändert. Als dies die Runde machte, hat man versucht, mich als Individuum und Mensch zu brechen.»

Gemäss Aston Martin F1 wurde der Vertrag von Louw beendet, weil er nicht gut gearbeitet habe und seine Arbeitszeit-Erfassung mangelhaft gewesen sei.

Aston Martin Racing (AMR) hat zum Vorfall wiefolgt Stellung bezogen: «AMR und seine Lieferanten verfolgen eine Nulltoleranz-Strategie bei Verfehlungen in Sachen Rassismus, Homophobie und Diskriminierung jeder Art. Wir nehmen Anschuldigungen über solch inakzeptables Verhalten überaus ernst. Wir gehen Fällen dieser Art in aller Konsequenz nach und handeln entschlossen bei Mitarbeitern, welchen unserem Standard nicht entsprechen. In dieser Sache sind die Vorwürfe glaubhaft, wir sind entsprechend vorgegangen und stehen weiter in Kontakt mit dem Mitarbeiter.»



Gemäss Sky News ist es aufgrund der Anschuldigungen von Aidan Louw zu Entlassungen gekommen.



Vor seiner Arbeit bei Aston Martin war Louw bei Williams, Alpine und McLaren tätig.





