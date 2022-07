Fernando Alonso (Alpine): 60 bis 70 Punkte verloren

Der F1-Sprint auf dem Red Bull Ring war für Fernando Alonso vorbei, noch ehe das Rennen begonnen hatte – Elektrikdefekt. Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer sagt, was schiefgelaufen ist.

Fernando Alonso ist beim Grossen Preis von Österreich zum sechsten Mal in Folge bei einem Grand Prix in die Top-Ten gefahren, aber immer wieder geht bei Alpine zwischendurch etwas schief, zuletzt beim Sprint, als der zweifache Weltmeister wegen eines Elektrikdefekts das Rennen gar nicht erst in Angriff nehmen konnte. Der 32-fache GP-Sieger hat vor kurzen in einer seiner Medienrunden festgehalten, dass er aus unterschiedlichen Gründen in diesem Jahr wohl «so zwischen 60 und 70 WM-Punkte verloren» habe.

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer sagt zu den Vorkommnissen in der Steiermark: «Zunächst dachten wir, es handle sich um ein Problem mit der elektronischen Steuereinheit, mit der ECU. Aber dann stellte sich heraus, dass die ECU keinen Strom mehr erhalten hatte.»

«Wir haben dann im Rennwagenwerk versucht, den Ablauf zu wiederholen, und dabei haben wir gemerkt – das Problem lag bei der Stromversorgung, und der Strom für die ECU kommt von einem Teil, das bei Alpine angefertigt wird.»

In Silverstone zuvor hatte Esteban Ocon Probleme, genauer: einen Defekt an der Benzinpumpe. Aus dem gleichen Grund blieb der Franzose auch in Österreich stehen, nach dem Fallen der Zielflagge im Sprint.

Otmar Szafnauer sagt dazu: «Das Problem hier gründet in einigen Motorschäden, die wir im Winter auf den Prüfständen hatten. Wir und Ferrari hatten mit der Hochdruckpumpe Schwierigkeiten, die von Bosch allen Teams zur Verfügung gestellt wird. Wir erhielten dann wie Ferrari die Erlaubnis der FIA-Regelhüter, eine eigene Lösung zu finden. In den ersten neun Rennen hat das prima funktioniert, ohne Probleme, nicht auf dem Prüfstand und auch nicht beim Einsatz auf der Test- und Rennstrecke.»



«Aber dann ist etwas passiert, vielleicht eine andere Art Belastung durch jüngste Verbesserungen am Wagen, jedenfalls begannen erneute Schäden. Inzwischen hat Bosch am Problem gearbeitet und stellt eine verbesserte Version zur Verfügung, mit besseren Steckverbindungen. Fürs GP-Wochenende von Frankreich werden wir unsere eigene Lösung einsetzen, die dann hoffentlich wieder klaglos läuft, wir sehen uns aber auch im Detail an, was Bosch alles gemacht hat, um vielleicht auf diese Version zurückgreifen zu können.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3