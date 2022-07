Haas und Mick Schumacher: Viel Lob von Toto Wolff

Der Haas-Rennstall hat aus den letzten zwei WM-Läufen 19 Punkte geholt, Mick Schumacher duellierte sich mit Max Verstappen und Lewis Hamilton. Dafür gibt es viel Lob von Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Es ist schon verblüffend: Da entwickelt der US-amerikanische Formel-1-Rennstall von Gene Haas sein Auto nicht weiter (ein Update kommt erst in Ungarn), aber zuletzt konnten Mick Schumacher und Kevin Magnussen regelmässig in den Top-Ten auftauchen.

Haas ging in Kanada von den Starträngen 5 und 6 ins Rennen, holte aus den letzten zwei WM-Läufen in Silverstone und auf dem Red Bull Ring 19 Punkte, verbesserte sich auf den siebten Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal, und Mick Schumacher zeigt endlich was in ihm steckt – nach tollen Duellen mit Max Verstappen und mit Lewis Hamilton wurde er in England Achter und in Österreich sogar Sechster.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobt: «Mick ist super gefahren. Er hat sich sehr gut verteidigt, ist dabei aber immer fair geblieben. Es war eine Freude, das zu sehen, ein wirklich guter junger Mann.»

Noch immer fragen sich viele Fans: Wie kann Haas so stark auftreten, ohne dass wie bei den anderen Teams intensiv entwickelt wird? Mick Schumacher hat dazu gesagt: «Das liegt vorwiegend daran, dass wir den Wagen besser verstehen. Im Auto schlummerte immer Potenzial, und das können wir heute viel konstanter erschliessen.»

Für Toto Wolff ist der Ansatz von Haas interessant. Der Wiener sagte im Rahmen des Grossen Preises von Österreich: «Es ist schön zu erleben, dass die Mannschaft von Günther Steiner konkurrenzfähig ist. In den letzten Rennen waren sie flott dabei.»



«Wenn Haas so gute Leistungen zeigt, ohne Weiterentwicklungen am Wagen, dann beweist das einfach, wie wichtig es ist, ein modernes Formel-1-Auto ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Wenn dir das gelingt, kommt mehr Speed. Und das kann mehr wert sein als eine Neuentwicklung, die zwar mehr Abtrieb und den einen oder anderen Zehntel bringen sollte, die sich dann aber letztlich auf der Rennstrecke nicht optimal nutzen lässt.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3