Mick Schumacher: «Mache es aus Liebe zum Sport»

Mick Schumacher hat klargestellt, dass er wegen seiner Liebe zum Motorsport eine Karriere als Rennfahrer angestrebt hat. «Es war von Anfang an klar: Ich muss das nicht machen, wenn ich nicht will», betont er.

Seit einigen Wochen hat die Karriere von Mick Schumacher an Schwung gewonnen. Der junge Deutsche konnte zuletzt zwei Mal in Folge in die Top-10 fahren und damit Punkte sammeln. Zuvor musste er eine lange Durststrecke durchstehen – grösstenteils auch, weil sein Haas-Renner im vergangenen Jahr nicht konkurrenzfähig war.

Als sich die Ergebnisse in diesem Jahr nicht besserten, während sein Haas-Teamkollege Kevin Magnussen einen starken Saisonstart hinlegte, wurde die Kritik immer lauter. Diese ist spätestens seit dem Silverstone-Rennen verstummt, denn Schumacher schaffte es dort zum ersten Mal in die Punkteränge. Dass die Formkurve in die richtige Richtung zeigt, bestätigte er auf dem Red Bull Ring, auf dem er die Ziellinie als Sechster kreuzte.

Die Karriere des 23-Jährigen hat damit richtig an Fahrt aufgenommen – sehr zur Freude von Schumacher, der im Gespräch mit «Channel 4» betont, dass er seine Berufswahl nicht mit Blick auf die beachtliche Karriere seines Vaters Michael getroffen hat. Einzig die eigene Liebe zum Motorsport war ausschlaggebend.

«Ich mache es aus Liebe zum Sport. Ich liebe das Rennfahren und letztlich auch das Siegen. Für mich stand deshalb nie in Frage, dass ich es in die Formel 1 schaffen will, ganz unabhängig davon, wer mein Vater ist», erklärt Schumacher.

Er wisse, wann er sich selbst unter Druck setzen müsse, stellt der Ferrari-Nachwuchsfahrer klar. «Es war von Anfang an klar: Ich muss das nicht machen, wenn ich nicht will. Trotzdem will ich es tun und mir einen Namen machen und mich in der Formel 1 gut anstellen», ergänzt Schumacher.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3