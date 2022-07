Nikita Mazepin zu Silk Way Rally: «Sehr intensiv»

Der frühere Formel-1-Pilot Nikita Mazepin hat erstmals die Silk Way Rally bestritten und in der SSV-Kategorie sogar einen Sieg eingefahren. Der Russe gesteht: «Es fühlte sich wie ein Monat an.»

Seinen Traum von der Formel 1 hat der bei Haas in Ungnade gefallene Nikita Mazepin noch nicht aufgegeben. Während er auf seine zweite GP-Chance wartet, unternimmt er neue Racing-Abenteuer. So hat er in den vergangenen Tagen die Silk Way Rally in der SSV-Klasse für das Snag Racing Team bestritten.

Der Russe konnte sogar die siebte von insgesamt zehn Etappen gewinnen und am Ende den Klassensieg bejubeln. Hinterher erklärte er gegenüber der Nachrichtenagentur «TASS»: «Mit der Formel 1 hat es nicht viel gemeinsam, ausser dass man ein Lenkrad hat und auf vier Rädern unterwegs ist.»

Und in seiner Stellungnahme zu seinem Sieg erklärte Mazepin: «Es war eine tolle Erfahrung, die ich gerne wiederholen möchte. Zehn Tage Off-Road haben einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Wir haben mit dem Team während der Rallye viel durchgemacht. Es war sehr intensiv, es fühlte sich wie ein Monat an.»

«Es ist wichtig zu erwähnen, dass dies nicht nur mein Erfolg ist, sondern auch der Sieg des gesamten Teams, das jede Nacht eine enorme Arbeit mit dem Auto geleistet hat», betonte der 23-Jährige aus Moskau, der auch klarstellte: «Ich habe besser verstanden, was ein Rallye-Marathon ist, aber ich gebe meine Karriere im Spitzenmotorsport nicht auf.»