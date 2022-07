Fernando Alonso über Formel 1: «Sehr berechenbar»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso räumt ein, dass die neue Fahrzeuggeneration für besseres Racing sorgt. Dennoch übt der zweifache Weltmeister auch Kritik an der Königsklasse.

Elf Rennen haben die GP-Stars mit der neuen Fahrzeuggeneration der Königsklasse bestritten, und auch Formel-1-Routinier Fernando Alonso zieht ein positives Fazit, was den Fahrspass mit den neuen GP-Rennern angeht. «Mit diesen Autos kann man besser kämpfen», lautet sein Urteil im Gespräch mit «NOS.nl».

Vor allem die letzten Runden des Grossbritannien-GP in Silverstone seien ein Vergnügen gewesen, erklärte der 32-fache GP-Sieger. Betonte aber auch gleich: «Das war sensationell, aber das lag vor allem daran, dass das Safety-Car dafür sorgte, dass das Feld zusammenrückte.»

Allerdings sei die Formel 1 immer noch «sehr berechenbar», moniert der zweifache Champion. «Alles dreht sich um Red Bull Racing und Ferrari. Nur Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz und Sergio Pérez können gewinnen. Ich kenne keine andere Sportart, in der es so ist», klagt der 40-Jährige.

Er selbst freue sich über Glanzleistungen wie in Montreal. Dort konnte er sich den zweiten Platz in der ersten Startreihe neben Max Verstappen sichern. «Das ist das Tolle an dieser Saison. Ich kann Dinge zeigen, die die Leute nicht mehr von mir erwarten. Das war schon immer meine Stärke und macht mich stolz», erklärt Alonso.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3