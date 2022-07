Daniel Ricciardo (McLaren): «Interessante Kurven» 18.07.2022 - 20:32 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo schaffte es in Österreich als Neunter zum vierten Mal in dieser Saison in die Punkte. Der McLaren-Star aus Australien hofft, in Frankreich wieder in die Top-10 vordringen zu können.