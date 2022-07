Mick Schumacher (Haas): «Daran glaube ich nicht»

Haas-GP-Pilot und Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher hat an den vergangenen drei GP-Wochenenden sehr gute Leistungen gezeigt. Aber an ein Zwischenziel in der Formel 1 glaubt der 23-Jährige nicht.

Mick Schumacher fährt derzeit besser denn je in der Königsklasse: Sechster Startplatz in Kanada (dann liess ihn sein Auto im Stich), erste WM-Punkte in Silverstone (Rang 8), bestes Ergebnis in der Formel 1 in Österreich, mit einem tollen sechsten Platz.

Mick duellierte sich in England mit Weltmeister Max Verstappen und in der Steiermark mit Rekord-Champion Lewis Hamilton, für seine kampfstarken Vorstellungen erhält er viel Lob. Klar fragt sich da der eine oder andere Fan: Steht vielleicht noch dieses Jahr erstmals seit zehn Jahren (Michael Schumacher in Valencia 2012) wieder ein Schumacher auf einem F1-Podest?

Mick Schumacher bleibt trotz seiner feinen Ergebnisse hübsch auf dem Teppich. Gegenüber unserer Kollegen der deutschen Sky sagt der derzeitige WM-15.: «Ein Podestplatz wäre natürlich klasse. Aber daran glaube ich nicht, wenn wir normale Rennwochenenden haben.»

Dann muss schon so etwas Verrücktes passieren wie vor gut einem Jahr in Ungarn, als aus heiterem Himmel Esteban Ocon für Alpine das Rennen gewann. Am kommenden Wochenende in Frankreich werden Schumacher und sein Haas-Stallgefährte Kevin Magnussen noch mit bisherigem Material fahren, auf dem Hungaroring bekommen der Deutsche und der Däne dann endlich das lang ersehnte Update für ihre Rennwagen.

Mick sagt: «Ich bin mir sicher, dass uns die Verbesserungen ein Stück weiter nach vorne bringen. Und wenn es nicht so sein sollte, dann wissen wir – wir haben ein Paket, das derzeit gut läuft.»





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3