Frankreich-GP Live-Ticker: So heiss wird das Wetter

In weiten Teilen Europas werden an diesem 19. Juli Hitze-Rekorde erwartet. Aber wie heiss wird das Wetter am GP-Wochenende von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard bei Le Castellet?

Europa schwitzt. An diesem 19. Juli werden in vielen Teilen Europas Temperaturen von über 40 Grad erwartet, britische Meteorologen sagen sogar voraus, dass der Hitzerekord aus dem Jahre 2019 gebrochen werden könnte, als in Cambridge 38,7 Grad gemessen wurden.

40 Grad im Schatten oder mehr in Spanien und Portugal: Als Folge sind alleine in Spanien mehr als 350 Menschen wegen der Hitze gestorben, an vielen Orten kämpften Feuerwehrleute gegen Waldbrände. Auch in Frankreich ist es derzeit überdurchschnittlich warm, im Landesinneren wie in Auxerre sind 40 Grad angesagt. Wie heiss wird es am kommenden Wochenende auf dem Circuit Paul Ricard bei Le Castellet?

Méteo France sagt voraus: Der Donnerstag wird der wärmste Tag der Woche in Le Castellet, mit 36 Grad im Schatten, Freitag bis Sonntag bleiben mit 34 Grad noch immer hochsommerlich warm, aber auf dem Hochplateau, auf welchem die südfranzösische Rennstrecke liegt, wird es nicht ganz so heiss wie in anderen Landesteilen.

Wie sich die ganze Action in Le Castellet in den entscheidenden Phasen entwickelt, das verfolgen Sie am besten in unserem Live-Ticker mit, der am Samstag, 23. Juli, um 15.30 Uhr beginnt. Natürlich haben wir wie immer für Sie auch die wichtigsten Sendtermine von ServusTV, ORF, Sky und SRF zusammengefasst.





Frankreich-GP im Fernsehen

Freitag, 22. Juli

07.00: Sky Sport F1 – Österreich-GP Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Österreich-GP 2022

09.30: Sky Sport F1 – Frankreich-GP 2021 Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Österreich-GP 2022

13.00: Sky Sport F1 – Frankreich-GP Pressekonferenz Fahrer

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

14.00: 1. Training

15.30: Sky Sport F1 – Frankreich-GP 1989

16.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Österreich-GP 2022

16.40: ServusTV – Beginn Berichtersttattung 2. Training

16.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

17.00: 2. Training

19.10: Sky Sport F1 – Daniel Ricciardos NASCAR Run

20.00: Sky Sport F1 – 1. Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – 2. Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Österreich-GP 2022



Samstag, 23. Juli

07.30: Sky Sport F1 – 1. Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – 2. Training Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

11.30: Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi, USA 1990

11.45: Sky Sport F1 – Frankreich-GP 1987

12.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: Frankreich-GP 2021

12.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

13.00: 3. Training

15.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Analyse Qualifying

17.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: Österreich-GP 2022

18.55 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Qualifying

19.00: Sky Sport News – Qualifying Kompakt

19.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.45: Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi, USA 1990

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.00: Sky Sport News – Qualifying Kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: Österreich-GP 2022

21.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt



Sonntag, 24. Juli

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

06.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.15: ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Frankreich

16.40: ServusTV – Analyse Rennen

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.10: ORF1 – Frankreich-GP 2022: F1 Motorhome

18.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

20.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3