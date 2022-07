Mick Schumacher: «Das ist ein wenig verwirrend»

Haas-Pilot Mick Schumacher wurde in Silverstone Achter und auf dem Red Bull Ring Sechster. Der Ferrari-Junior sagt, wie er die Chancen einschätzt, diese Serie in Le Castellet (Frankreich) forzusetzen.

Das Formel-1-Team Haas hat sich bei den vergangenen drei WM-Läufen hervorragend geschlagen, und Mick Schumacher kann endlich zeigen, was in ihm steckt – achter Platz in Grossbritannien, dann sechster Rang in Österreich.

Mick Schumacher brennt darauf, zum dritten Mal hintereinander in die Top-Ten zu fahren. Vor dem GP-Wochenende auf dem Circuit Paul Ricard bei Le Castellet sagt der 23-jährige Deutsche: «Auf dieser Strecke kannst du sorgenfrei angreifen, denn aufgrund der enormen Auslaufzonen weisst du, dass ein Ausrutscher in der Regel ohne Folgen bleibt.»

«Klar kannst du dir ratz-fatz die Reifen ruinieren, also liegt ein Patzer in einer entscheidenden Phase nicht drin. Aber die Strecke ist interessant, obgleich manchmal aufgrund dieser vielen Linien etwas verwirrend. Das geht also nicht nur den Zuschauern so, sondern auch uns Fahrern.»

«Der Hauptgrund für unsere guten Leistungen in den letzten Wochen: Wir verstehen inzwischen unser Auto recht gut. Dadurch schaffen wir es, viel aus dem Fahrzeug zu holen. Und das trifft auch auf den Circuit Paul Ricard zu.»

«Wir haben in Südfrankreich nicht viele Kurven, und die Rechts von Signes nach der Mistral-Geraden sollte easy voll gehen. Also geht es eher darum, die Top-Speed zu optimieren, und damit haben wir uns 2022 nicht immer leicht getan.»



Vor einem Jahr schaffte es Mick in Frankreich erstmals ins zweite Quali-Segment. «Heute habe ich viel mehr Erfahrung, aber ich weiss, dass ich noch sehr viel lernen muss. Das ist erst meine zweite Saison in der Formel 1, und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht ergründe, wo ich zulegen kann.»



Die hohe Schlagzahl der Formel 1 in diesem Juli (vier Rennen an fünf Wochenenden) kann Schumacher nichts anhaben: «Das ist unser Job. Und auch wenn wir ein Wochenende frei haben, so wie nach dem Österreich-GP und vor Frankreich, dreht sich unser Denken ums Rennauto.»





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3