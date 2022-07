Mike Krack (Aston Martin): Wahrheit über die Updates

Aston Martin krebst auf dem zweitletzten Platz herum im Konstrukteurs-Pokal. Teamchef Mike Krack spricht darüber, was nicht nach Plan geklappt hat und sagt, wie es weitergehen soll.

So hat sich das Aston Martin nicht vorgestellt: Nur 18 WM-Punkte in elf Formel-1-Rennen 2022, zweitletzter Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal, nur Williams steht mit drei Zählern noch schlechter da. In der Fahrer-WM liegt Sebastian Vettel auf Rang 14 (vier Punktefahrten in neun Rennen), Lance Stroll ist 19. (drei zehnte Ränge).

Teamchef Mike Krack sagt offen: «Die Verbesserungen haben zwar funktioniert und sind ein Schritt nach vorne. Aber dieser Schritt ist gemessen an der Konkurrenz nicht gross genug gewesen.»

Der Luxemburger weiter: «Die grundlegenden Probleme des 2022er Autos sind nicht behoben, und wir müssen den Wagen besser verstehen, bevor wir die Entwicklung ganz aufs Fahrzeug von 2023 verlagern.»

Die Fahrer monieren eine schlechte Balance in schnellen Kurven, der Wagen baut zu wenig Abtrieb auf.

Der heutige Renner von Vettel und Stroll wird also weiter entwickelt, denn, so Krack, «wir wollen die Saison nicht da hinten beenden. Aber wir müssen sorgfältig abwägen, wie viel wir noch in die Evolution dieses Autos investieren wollen, damit die Arbeit im Hinblick auf 2023 nicht beeinträchtigt wird.»





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3