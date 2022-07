Ferrari: In Le Castellet seit 32 Jahren ohne Sieg!

Formel-1-Champion Max Verstappen geht davon aus, dass Ferrari auch auf dem Circuit Paul Ricard schnell sein wird. Der letzte Sieg der Italiener auf der südfranzösischen Strecke liegt bereits 32 Jahre zurück!

Ferrari hat auf dem Red Bull Ring viel Eindruck gemacht, auch wenn die Siegesfreude bei den Italienern trotz des Triumphs von Charles Lerclerc getrübt war – wegen des Motorschadens im Wagen von Carlos Sainz.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in der Steiermark gesagt: «Ich rechne damit, dass Ferrari auch beim kommenden Rennen in Südfrankreich ganz stark sein wird.»

Aber Le Castellet und Ferrari, das war in den vergangenen Jahren keine Liebesgeschichte: Der letzte Sieg von Ferrari auf dem Circuit Paul Ricard von Le Castellet geht auf Alain Prost 1990 zurück. Seit der Rückkehr der Königsklasse auf die Rennstrecke bei Le Castellet ging Ferrari leer aus: 2018 und 2019 gewann Mercedes-Benz mit Lewis Hamilton, 2020 konnte wegen der Corona-Pandemie nicht gefahren weren, 2021 siegte Max Verstappen für Red Bull Racing.

Das beste Ferrari-Ergebnis seit 2018: Rang 3 für Kimi Räikkönen 2018 und für Charles Leclerc 2019.

Ferrari hat in Le Castellet zwei Pole-Positions errungen, eine mit Niki Lauda 1975 und eine mit Nigel Mansell 1990.

Nur Ferrari und McLaren waren bei sämtlichen Grands Prix in Le Castellet im Rahmen der Formel-1-WM im Einsatz.



Ferrari hat nun zwei Rennen in Folge gewonnen, in England mit Carlos Sainz und in Österreich mit Charles Leclerc. Gelingt ihnen auch auf dem Circuit Paul Ricard ein Volltreffer, wären das die ersten drei Siege hintereinander seit drei Jahren (damals mit Leclerc in Belgien und Italien sowie mit Vettel in Singapur).



Besser ist die Bilanz von Ferrari auf dem Hungaroring, wo eine Woche nach dem Frankreich-GP gefahren wird: In Ungarn konnte Sebastian Vettel in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 zwei Mal für Ferrari siegen – 2015 und 2017.





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3