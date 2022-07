Strafen-Register: Welcher Fahrer muss jetzt zittern?

Die Formel 1 hat vor acht Jahren ein Strafpunktesystem eingeführt, das Vergehen über den Saisonschluss hinaus auflistet. Wir zeigen, wer im Moment die bösen Buben der Königsklasse sind.

Zur Saison 2014 hin führte der Autosport-Weltverband FIA ein Strafpunktesystem ein: Maximal elf Strafpunkte darf sich ein Grand-Prix-Pilot in einem Zeitraum von zwölf Monaten (also über eine Saison hinaus) leisten. Wer sich zwölf oder mehr zuschulden kommen lässt, der kommt gewissermaßen auf die Strafbank und muss einen Grand Prix lang zuschauen.

Wie ist die Lage nach 11 von 22 Saisonrennen? Wer sind die bösen Buben und wer die Unschuldslämmchen? In Klammern steht jeweils, wann eine Strafe erlischt.

Max Verstappen 7

2 aus Italien: Auslösen der Kollision mit Hamilton (12. September 2022)

2 aus Katar: Vergehen unter doppelter gelber Flagge (21. November 2022)

1 aus Saudi-Arabien: Unerlaubtes Abschneiden (5. Dezember 2022)

2 aus Saudi-Arabien: Kollision mit Hamilton (5. Dezember 2022)

Pierre Gasly 7

2 aus der Türkei: Auslösen einer Kollision (11. Oktober 2022)

2 aus Spanien: Auslösen einer Kollision (22. Mai 2023)

2 aus Österreich: Kollision mit Vettel (10. Juli 2023)

1 aus Österreich: Verlassen der Rennstrecke (10. Juli 2023)

Lance Stroll 7

2 aus Ungarn: Auslösen einer Kollision (1. August 2022)

2 aus Russland: Auslösen einer Kollision (26. September 2022)

2 aus Australien: Auslösen einer Kollision (9. April 2023)

1 aus Australien: Mehr als ein Spurwechsel (10. April 2023)



Yuki Tsunoda 6

2 aus São Paulo: Kollision mit Stroll (14. November 2022)

2 aus Saudi-Arabien: Kollision mit Vettel (5. Dezember 2022)

2 aus Grossbritannien: Kollision mit Gasly (3. Juli 2023)



Fernando Alonso 6

2 aus der Türkei: Auslösen einer Kollision (11. Oktober 2022)

2 aus Miami: Auslösen einer Kollision (8. Mai 2023)

1 aus Miami: Vorteil neben der Strecke (8. Mai 2023)

1 aus Kanada: Mehrfaches Wechseln der Fahrlinie (19. Juni 2023)



Alex Albon 6

2 aus Saudi-Arabien: Auslösen einer Kollision (27. März 2023)

1 aus Spanien: Missachtung der Track-Limits (22. Mai 2023)

1 aus Monaco: Vorteil neben der Strecke (29. Mai 2023)

2 aus Österreich: Abdrängen eines Gegners (9. Juli 2023)



Esteban Ocon 4

1 aus Italien: Auslösen einer Kollision (12. September 2022)

2 aus Bahrain: Auslösen einer Kollision (20. März 2023)

1 aus Monaco: Auslösen einer Kollision (29. Mai 2023)



Valtteri Bottas 3

2 aus Ungarn: Auslösen einer Kollision (1. August 2022)

1 aus Katar: Vergehen unter gelber Flagge (21. November 2022)



Daniel Ricciardo 2

1 aus Saudi-Arabien: Behinderung von Ocon (26. März 2023)

1 aus Miami: Vorteil neben der Strecke (8. Mai 2023)



Kevin Magnussen 2

2 aus Miami: Auslösen einer Kollision (8. Mai 2023)



George Russell 2

2 aus Österreich: Auslösen einer Kollision (10. Juli 2023)



Guanyu Zhou 2

1 aus Saudi-Arabien: Vorteil neben der Strecke (27. März 2023)

1 aus Österreich: Verlassen der Rennstrecke (10. Juli 2023)



Nicholas Latifi 1

1 aus Aserbaidschan: Ignorieren von blauen Flaggen (12. Juni 2023)



Lando Norris 1

1 aus Österreich: Verlassen der Rennstrecke (10. Juli 2023)



Sebastian Vettel 1

1 aus Österreich: Verlassen der Rennstrecke (10. Juli 2023)



Sergio Pérez 1

1 aus Italien: Unerlaubtes Abschneiden (12. September 2022)



Ohne Strafpunkte:

Charles Leclerc

Carlos Sainz

Lewis Hamilton

Mick Schumacher