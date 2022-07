Christian Horner über Ferrari: «Das ist kein Trost»

Das WM-Duell Red Bull Racing gegen Ferrari wird nicht nur durch den Speed des Autos entschieden, sondern auch von der Zuverlässigkeit der Rennwagen. Ausfälle der Gegner wecken keine falsche Sicherheit.

Formel-1-Champion Max Verstappen ist überzeugt: «Über den Lauf einer Saison gleichen sich Glück und Pech aus.» Tatsächlich trifft das in der ersten Saisonhälfte 2022 auf die Spitzen-Teams Red Bull Racing und Ferrari zu.

Ingesamt gab es bei Red Bull Racing fünf Nullrunden (drei bei Sergio Pérez, zwei bei Max Verstappen), bei Ferrari sind es sechs (zwei bei Charles Leclerc, vier bei Carlos Sainz). Wenn wir bei den Ausfällen nur technische Defekte zählen, dann steht es 4:4.

Innerhalb der ersten drei Rennen fiel Max Verstappen zwei Mal aus. Schon wurden erste Stimmen laut, dass die WM-Titelverteidigung nun ganz schwierig werden würde. Aber der Niederländer wusste: «Es wird auch die Gegner treffen.»

Das passierte dann bei Leclerc prompt innerhalb von drei Rennen zwei Mal, mit Motorschäden in Barcelona und Baku. Carlos Sainz musste zwei Mal innerhalb der letzten drei Grands Prix aufgeben, in Kanada und in Österreich.



RBR-Teamchef Christian Horner sagte dazu am Red Bull Ring: «Ausfälle der Gegner sind kein Trost, und schon gar nicht können sie uns in falsche Sicherheit wiegen. Defekte bei der Konkurrenz sind etwas Ungreifbares, etwas, das wir nicht beeinflussen können. Also ist es immer gescheiter, sich ganz auf die eigene Leistung zu konzentrieren. Selbst wenn Sainz in Österreich ausgefallen ist, wissen wir – Ferrari war schnell genug, um einen Doppelsieg einzufahren.»



Auch mit stattlichem Vorsprung in der WM-Zwischenwertung bleibt Horner hellwach: «Wir haben nun Halbzeit, und die ersten elf Rennen haben gezeigt, wie oft das Pendel hin und her schwingen kann. Also müssen wir davon ausgehen, dass dies auch so weitergeht.»





Ausfälle 2022 bei Red Bull Racing und Ferrari

Max Verstappen (RBR) in Bahrain: Benzinpumpe

Sergio Pérez (RBR) in Bahrain: Benzinpumpe

Verstappen in Australien: Benzinleck

Carlos Sainz (Ferrari) in Australien: Dreher

Sainz in Imola: Dreher

Charles Leclerc (Ferrari) in Spanien: Motorschaden

Leclerc in Aserbaidschan: Motorschaden

Sainz in Aserbaidschan: Hydraulikdefekt

Pérez in Kanada: Getriebeschaden

Sainz in Österreich: Motorschaden

Pérez in Österreich: Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3