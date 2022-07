Frankreich-GP im Live-Ticker: Reifen werden gefordert

Der Frankreich-GP geht in diesem Jahr später als 2021 über die Bühne. Und die GP-Stars rücken auf grösseren Reifen aus. Wer wissen will, wie sich das auswirkt, findet hier alle TV-Sendezeiten.

Die Formel-1-Stars werden diese Woche bei heissen Temperaturen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet ihr zwölftes Kräftemessen der Saison austragen. Dabei rücken sie auf den Mischungen C2 (Hart), C3 (Medium) und C4 (Soft) aus. Die Reifen werden auf dem französischen Rundkurs gefordert.

Speziell die Fahrt auf den roten, weissen und blauen Streifen in den grosszügigen Auslaufzonen, die besonders viel Grip bieten, um die Autos abzubremsen und Ausritte zu bestrafen, ist eine Belastung für die Gummis. Das Risiko, sich einen Plattfuss einzufahren, ist gross.

Pirelli-Motorsport-Direktor Mario Isola sagt; «Paul Ricard ist eine Strecke, die ein bisschen was von allem umfasst. Sie bietet eine interessante Herausforderung für die Fahrer. In diesem Jahr findet das Rennen fast einen Monat später als in der vergangenen Saison statt, damals regnete es am Sonntag. Diesmal darf man von deutlich wärmeren Temperaturen ausgehen.»

«Auch sind die Dimensionen der Reifen, die in diesem Jahr eingesetzt werden, deutlich grösser als 2021. Zudem sind die Mischungen anders, die Reifen sind deshalb hitzeresistenter als die Vorgängermodelle. Wir werden sehen, wie sich das auf die Strategien auswirken wird», fügt der Italiener an.

Wer live mitansehen will, wie sich die GP-Piloten in Le Castellet schlagen, findet hier die wichtigsten TV-Sendezeiten. SPEEDWEEK.com-Leser können das Geschehen im Qualifying und Rennen auch im Live-Ticker mitverfolgen.

Frankreich-GP im Fernsehen

