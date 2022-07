David Schumacher zu Mick: Wenn sich der Knoten löst

Formel-1-Star Mick Schumacher hat zuletzt zwei Punktefahrten in der Formel 1 hingelegt. Sein Cousin David weiss aus eigener Erfahrung wie es ist, wenn sich der Knoten löst.

Mick Schumacher hat in der Formel 1 die Kurve bekommen: Nach Wochen der Rückschläge und der teilweise harschen Kritik schaffte der 23-Jährige zuletzt in Silverstone und Spielberg zwei Befreiungsschläge in Form von Fahrten in die Punkte, für die er jede Menge Lob kassierte.

In Silverstone wurde er Achter, in Spielberg sogar Sechster. Beide Male landete er zudem vor seinem Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen.

«Er hat einen sehr guten Job gemacht, er hat sich extrem verbessert, auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen. Er ist da jetzt auf Augenhöhe, zeitweise sogar schneller. Chapeau, er hat sich sehr gut entwickelt», sagte Cousin David Schumacher SPEEDWEEK.com.

Vom Zero zum Hero – dass es in der Formel 1 beziehungsweise im Motorsport so schnell gehen kann, kennt David Schumacher ebenfalls. «Der Knoten löst sich, der Druck fällt von den Schultern und jetzt fährt er befreiter und hat mehr Spass am Fahren», sagte David.

Bei ihm war es 2021 in der Formel 3 ähnlich, als er nach eineinhalb Jahren noch keinen Punkt eingefahren hatte. «Und dann kamen die Selbstzweifel. Ich bin in ein Loch gefallen und es war schwierig, dort herauszukommen. Da fehlte dieses eine Ergebnis, das den Knoten löst», erklärte Schumacher.

Das Ergebnis kam dann Mitte 2021 in Spielberg, als er das Rennen gewinnen konnte. «Der Sieg hat mich aus dem Loch gezogen, ich bin entspannter an die Sache herangegangen, ich habe den Druck nicht mehr gefühlt und die Rennen haben mehr Spass gemacht. Denn wenn man vorne fährt, macht es viel mehr Spass», erinnert er sich.

Er hat aber nicht einfach nur darauf gewartet, dass ein Sieg vom Himmel fällt, der den Knoten löst. Sein Ansatz: «Hart weiter arbeiten, an sich arbeiten, viel trainieren, gut vorbereiten. Ich bin zum Beispiel zu Formula Medicine gegangen, die haben mich sehr unterstützt, auch mit Mentaltrainern. Das muss man machen, um den Kopf frei zu bekommen, wenn man wieder in das Auto steigt.»

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3