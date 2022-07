Sebastian Vettel: «Das liegt mir sehr am Herzen»

Formel-1-Star Sebastian Vettel erklärt, welche Herausforderungen die GP-Stars beim anstehenden Kräftemessen in Le Castellet erwarten. Und der Deutsche betont, dass er sich auf ein ganz besonderes Highlight freut.

Sebastian Vettel musste auf dem Red Bull Ring wieder einmal eine bittere Pille schlucken: Der vierfache Champion war in der Startphase des Österreich-GP zu langsam, konnte sich danach aber auf den mittelharten Reifen nach vorne kämpfen. Doch eine unliebsame Begegnung mit Pierre Gasly im AlphaTauri-Renner, die dem Franzosen eine 5-sec-Zeitstrafe einbrachte, beendete alle Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis.

Auch Vettel kassierte im Rennen, in dem er als Letzter gewertet wurde, eine 5-sec-Zeitstrafe. Der Grund: Der Heppenheimer hatte die Streckengrenzen zu oft übertreten. Rückblickend seufzt er: «Die vergangenen Rennwochenenden verliefen aus dem einen oder anderen Grund nicht immer gut für uns.»

«Es wäre also schön, vor der Sommerpause noch etwas Schwung zu holen», fügte der aktuelle WM-Vierzehnte an. Über den Circuit Paul Ricard sagt er: «Die Highspeed-Kurven werden in den neuen Autos kniffliger und auch die langsamen Ecken werden für alle eine Herausforderung sein.»

Die Vorfreude auf das zwölfte Rennwochenende der Saison ist dennoch gross – auch weil Vettel zum 100-jährigen Jubiläum von Aston Martin in einem alten GP-Auto ausrücken darf. «Mir liegt die Geschichte des Sports sehr am Herzen, deshalb wird es etwas ganz Besonderes sein, an diesem Wochenende einen Original-GP-Renner von Aston Martin aus dem Jahr 1922 zu fahren.»

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3