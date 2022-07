Frankreich-GP: So rüstet sich Ferrari gegen die Hitze

Diego Tondi, Aerodynamik-Chef von Ferrari, spricht über die Herausforderungen beim anstehenden Rennwochenende in Le Castellet und verrät, wie die Scuderia auf die Hitze in Frankreich reagiert.

Die Formel-1-Wetterexperten sagen für das anstehende Rennwochenende viel Sonne und entsprechend hohe Temperaturen voraus. In sämtlichen Sessions wird die 30-Grad-Celsius-Marke demnach überschritten, und das beansprucht nicht nur die Piloten im Cockpit. Auch die Aerodynamiker sind gefordert, denn sie müssen dafür sorgen, dass die GP-Renner nicht überhitzen.

Diego Tondi, Chef-Aerodynamiker von Ferrari, erklärt: «Die hohen Temperaturen, die für den Frankreich-GP an diesem Wochenende vorhergesagt werden, bedeuten, dass es eine echte Herausforderung ist, dafür zu sorgen, dass die Antriebseinheit und die Reifen optimal funktionieren. Und es liegt an den Aerodynamiker, die entsprechenden Massnahmen zu ergreifen.»

«Wir werden die Kühlung der Karosserie auf einem mittleren bis hohen Niveau halten. Dies tun wir, indem wir am oberen Teil der Verkleidung mehr Kühlkiemen haben werden. Zudem arbeiten wir an den Bremsbelüftungen, damit die Felgen gekühlt und die Hitze möglichst von den Reifen weggeleitet werden», beschreibt der Ingenieur.

«Aufgrund der Streckencharakteristik hätten wir dies ohnehin getan, möglichst zum Reifenmanagement beizutragen, aber die heissen Bedingungen werden diese Aufgabe noch anspruchsvoller gestalten. Was die Bremsen betrifft, so gibt es keine besonders starken Bremspunkte, so dass das Rennen in Le Castellet in Bezug auf die Kühlung dieser Komponenten kein grosses Problem darstellt», ergänzt Tondi.

Und mit Blick auf die Streckencharakteristik ergänzt der 40-Jährige: «Aus aerodynamischer Sicht hat Paul Ricard eine grosse Vielfalt an Kurvenarten. Einige sehr langsame, wie etwa Kurve 15 und andere sehr schnelle, wie die Kurven 7 und 10. Trotzdem ist es eine der Strecken, auf denen der aerodynamische Abtrieb ein wichtiger Faktor für die Rundenzeit ist. Unsere Simulationen zeigen, dass der optimale Kompromiss ein Set-up mit mittlerem Abtrieb ist, vor allem wegen der sehr langen Geraden. Gerade in dieser Saison müssen wir mit diesen neuen Autos auf die Details achten, um die optimale Abstimmung zu finden.»

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3