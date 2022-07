Frankreich-GP im Live-Ticker: Knifflige Aufgabe

Die GP-Stars rücken an diesem Wochenende auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet zum Frankreich-GP aus. Dabei stellt sich Teams und Fahrern eine knifflige Aufgabe. Verfolgen Sie unseren Live-Ticker!

Der Circuit Paul Ricard ist für die GP-Teams und ihre Fahrer eine grosse Herausforderung. Der französische Rundkurs bietet eine Mischung aus verschiedenen Kurventypen sowie eine breite Palette an Kurvengeschwindigkeiten von hoch über mittel bis langsam.

Die unterschiedlichen Kurven sind im ersten und dritten Sektor gleichmässig verteilt, der zweite Sektor wird hingegen von der Mistral-Geraden dominiert, die – zum Bedauern vieler Fans – von einer engen Schikane unterbrochen wird. Die beiden winkligen Sektoren am Anfang und Ende der Runde sorgen dafür, dass die Strecke beim Volllast-Anteil mit Blick auf die Rundenzeit und die Rundendistanz im Mittelfeld angesiedelt ist.

Die Strecke umfasst drei markante Bremszonen, in welchen eine Verzögerung von mehr als 4g gemessen wird. Die Bremsen bereiten auf dem Circuit Paul Ricard jedoch keine besonders grossen Sorgen, weil die Bremszonen gut verteilt sind. Dadurch erhalten die Bremsen genügend Kühlung.



Die höchsten g-Kräfte werden in der langen, zuziehenden Kurve 11 gemessen, in der die Fahrer mit den 2022er Flügelautos Belastungen von mehr als 5g ausgesetzt sein werden. Aufgrund von Sicherheitsbedenken bei der Rückkehr des Frankreich-GP in der Saison 2018 wurde die Boxeneinfahrt für 2019 verlegt. So wurde die Einfahrt von der Zielgeraden auf die rechte Seite der vorletzten Kurve vorverlegt, wo sie die letzte Kurve umgeht. Durch diese Änderung wurden die Boxenstopps um eine Sekunde schneller.



Was Fans immer wieder fragen: Die roten und blauen Streifen sind nicht nur Design, sondern stellen Asphalt-Auslaufzonen mit hohem Grip dar, die traditionelle Kiesbetten ersetzen. Aber nicht überall: Für die GP-Ausgabe 2022 ist bei Kurve 7 ein Kiesbett gelegt worden. Zudem wurden Wellen in der Auslaufzone von Kurve 2 abgeschliffen.



Bei den roten und blauen Streifen wird eine Mischung aus Asphalt und Wolfram verwendet, um eine raue Oberfläche zu erzeugen, die dabei hilft, die Autos abzubremsen, wenn sie von der Strecke abkommen. Abhängig von der Farbe fällt dieser Effekt stärker oder schwächer aus. Die blaue Zone ist nicht so rau und bestraft die Fahrer weniger, die rote Zone, die näher an den Leitplanken liegt, ist viel rauer und bremst die Autos effektiver ab.



Wie sich die ganze Action auf dem Circuit Paul Ricard entwickelt, verfolgen Sie am besten mit usnerem Live-Ticker. Wir haben auch wie immer die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3