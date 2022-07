Formel-1-Sprint: Auch 2023 nur an drei GP-Wochenenden

Das sportliche Reglement für die GP-Saison 2023 ist am 19. Juli vom Weltrat des Autosport-Weltverbands FIA abgenickt worden. Darin ist verankert: Es wird auch in der GP-Saison 2023 nur drei Sprints geben.

Stefano Domenicali, Geschäftsleiter der Formel 1, ist überzeugt: «Wir sind der Ansicht, ein GP-Wochenende wird durch einen Sprint aufgewertet.» Nach nur einem freien Training am Freitag geht es bereits in die Qualifikation, um die Startaufstellung für den Sprint zu ermitteln. Nach einem weiteren freien Training am Samstagmorgen steht dann am Nachmittag der Sprint auf dem Programm, über rund 100 Kilometer. Das Ergebnis im Sprint ergibt die Aufstellung für den WM-Lauf. Am Sonntag folgt der Grand Prix. Also jeden Tag Action für die Fans.

In der GP-Saison 2021 wurde erstmals mit diesem Konzept experimentiert, an den GP-Wochenenden in England, Italien und Brasilien. Die Reaktionen von Fahrern und Fans waren gemischt.

Domenicali wollte, dass in der GP-Saison 2022 an sechs Wochenenden ein Sprint ausgetragen wird. Aber damit waren einige Teamchefs nicht einverstanden. Sie forderten für die zusätzlichen Renneinsätze mehr Geld. Um sechs Sprints austragen zu können, hätte Domenicali die Zustimmung von acht der zehn Teams haben müssen, aber er blitzte ab. Ergebnis – auch 2022 nur drei Sprints (in Imola, auf dem Red Bull Ring und erneut in Interlagos).



Am 19. Juli hat der Weltrat des Motorsport-Weltverbands FIA das sportliche Reglement der Formel 1 für das Jahr 2023 abgenickt. Darin verankert ist: erneut nur drei Sprints.



Damit steht Stefano Domenicali vor der gleichen Aufgabe: Um auf sechs Sprints aufzustocken, muss er die Zustimmung von acht Rennstall-Chefs erhalten. Das wird nicht einfacher als vor einem Jahr.





Die Sprint-Sieger

Silverstone 2021: Max Verstappen (NL)

Monza 2021: Valtteri Bottas (FIN)

Interlagos 2021: Valtteri Bottas (FIN)

Imola 2022: Max Verstappen (NL)

Red Bull Ring 2022: Max Verstappen (NL)





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3