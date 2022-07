Frankreich-GP im Live-Ticker: Adieu, Le Castellet

Der französische WM-Lauf 2021 lebte vom Duell zwischen Hamilton und Verstappen. Sonst sind die Rennen hier eher fad. Das ist einer der Gründe, wieso 2022 wohl die letzte Ausgabe des Traditions-GP sein wird.

Die Organisatoren des Grossen Preises von Frankreich 2022 rechnen mit 220.000 Fans. Es dürfte eine Abschiedsvorstellung werden: Über 2022 hinaus besteht mit der Formel 1 kein Abkommen, und Serien-CEO Stefano Domenicali weiss – ein Rennen wie in Las Vegas ist weltweit ein grösserer Publikumsmagnet als der Grand Prix in Südfrankreich, ein WM-Lauf wie Katar spült mehr Geld in die Kassen der Königsklasse.

Wenn die Franzosen (älteste GP-Ausrichter, mit der Premiere 1906 in Le Mans) das Formel-1-Rennen verlieren, müssen sie sich das auch selber zuschreiben: Die Zufahrt zum Circuit Paul Ricard ist noch immer die gleiche wie vor fünfzig Jahren, Ergebnis – ärgerliche An- und Abfahrt, kilometerlange Staus, genervte Zuschauer.

Auch der umgebaute Kurs begünstigt keinen guten Sport. Seit die Formel 1 nach Le Castellet zurückgekehrt sind, waren die WM-Läufe eher monoton. Ob sich das mit den 2022er Rennwagen ändert, wird sich am 24. Juli zeigen.



Bei der Renaissance der Formel 1 auf dem «Circuit Paul Ricard» unweit von Le Castellet wirkte 2018 Vieles vertraut und doch anders: Auf der 1,8 Kilometer langen Mistral-Geraden wird nicht mehr durchgehend Vollgas gegeben, die Passage ist mit einer Schikane entschärft worden. Es wurden zu hohe Geschwindigkeiten befürchtet.



Als die Formel 1 im Jahre 1971 erstmals auf die Rennstrecke des Apéritiv-Herstellers Paul Ricard ausrückte, waren die Fahrer mächtig beeindruckt: Alleinstellungsmerkmal des damals 5,81 Kilometer langen Kurses war die fast zwei Kilometer lange Mistral (benannt nach dem forschen Wind), von dort ging es volle Kanne in die Mut-Rechtskurve Signes.



Nach dem tödlichen Unfall von Elio de Angelis 1986 in der schnellen S-Kurvenkombination Verrerie wurde der Kurs aus Sicherheitsgründen kürzer: Von 1986 bis 1990 fand das Rennen vier Mal auf einer nur 3,813 km langen Pistenversion statt. Ab 1991 wurde der Grand Prix de France in Magny-Cours (Zentralfrankreich) ausgetragen, bis einschliesslich 2008.



Die Schikane auf der Mistral-Geraden ist nicht die einzige Änderung des modernen Paul Ricard, wie Pistenbotschafter Jean Alesi erklärt. Der Südfranzose mit sizilianischen Wurzeln, der 1989 in Le Castellet sein Formel-1-Debüt gab (Vierter im Tyrrell): «Die erste Links nach Start und Ziel macht mehr zu, dafür ist der Kurvenausgang verbreitert. Wir erhofften uns davon, dass die Fahrer diese Kurve stärker anbremsen müssen, was Überholmanöver begünstigt.»



Die Passage Sainte-Beaume wurde vergrössert. Der 201fache GP-Teilnehmer Alesi sagt: «Hier bereiten die Fahrer Angriffe vor der Mistral-Schikane vor, dazu wollten wir ihnen eine bessere Möglichkeit schenken.»



Ebenfalls geändert wurde die letzte Kurve vor Start und Ziel, die so genannte Pont. Der früherer Ferrari-Werksfahrer Alesi: «Die Pont wurde am Eingang, aber auch am Ausgang verbreitert, wir wollten, dass hier idealerweise zwei Autos nebeneinander auf die Start/Ziel-Geraden einbiegen.»



In Le Castellet wurde zwischen 1971 und 1990 vierzehn Mal der Frankreich-GP gefahren, es folgten die Ausgaben 2018 und 2019 (Sieger Lewis Hamilton), 2020 fiel das Rennen wegen Corona aus, 2021 konnte Verstappen den starken Hamilton niederringen.



Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker, wir haben für Sie aber auch die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, Sky, ORF und SRF zusammengefasst.





