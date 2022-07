GP-Legende Gerhard Berger: «Seid ihr alle betrunken?»

Formel-1-Veteran Gerhard Berger glaubt nicht an einen Sieg von Mercedes-Star Lewis Hamilton in Frankreich. Der Österreicher glaubt: Auch in Le Castellet werden Red Bull Racing und Ferrari um den ersten Platz kämpfen.

Lewis Hamilton konnte in den jüngsten drei Grands Prix jeweils einen Podestplatz feiern – sowohl das Rennen in Kanada als auch das Heimspiel in Silverstone und den WM-Lauf auf dem Red Bull Ring beendete der siebenfache Weltmeister aus dem Mercedes-Team als Dritter. Die Formkurve sorgt dafür, dass einige GP-Beobachter bereits in Frankreich einen Sieg des Briten erwarten.

Nicht so Gerhard Berger. Im Gespräch mit Damon Hill und Tom Clarkson im Rahmen des Podcasts «F1 Nation» erklärt der frühere GP-Star auf die entsprechenden Aussagen lachend: «Was ist los mit euch, seid ihr alle betrunken?» Gleichzeitig räumt er ein, dass der Circuit Paul Ricard ein gutes Pflaster für den Silberpfeil ist.

Einen Sieg der Team-Weltmeister des vergangenen Jahres erwartet der Tiroler aber nicht: «Ich würde nicht so weit gehen», sagt er auf die entsprechende Frage. «Der Mercedes war in diesem Jahr nirgends wirklich stark. Es könnte in Frankreich etwas besser laufen, aber ich denke nicht, dass es reicht, um im Fight um den Rennsieg ein Wörtchen mitreden zu können.»

«Aber der Rundkurs in Paul Ricard ist seit jeher etwas anders als die anderen Kurse, der Asphalt ist nicht rau und die Piste ist sehr flach. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Silberpfeil dort etwas besser funktioniert. Aber im Grossen und Ganzen erwarte ich wieder einen Spitzenkampf zwischen Red Bull Racing und Ferrari.»

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3