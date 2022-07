Charles Leclerc (Ferrari): «Ein wichtiger Sieg»

Ferrari-Star Charles Leclerc konnte das jüngste Kräftemessen auf dem Red Bull Ring für sich entscheiden. In Frankreich hofft der Ferrari-Star auf einen weiteren Erfolg. Einfach wird das aber nicht, wie er betont.

Mit seinem dritten Saisonsieg in Spielberg konnte Charles Leclerc seinen Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen verkürzen. Drei Mal überholte er seinen WM-Titelrivalen auf dem Weg zu seinem Triumph auf der Heimstrecke des Red Bull Racing Teams. Nicht nur deshalb ist der Wille des Ferrari-Stars gross, auch in Frankreich einen guten Auftritt hinzulegen.

Der Monegasse hofft auch auf dem Circuit Paul Ricard auf eine Zielankunft vor dem Titelverteidiger, denn noch liegen 38 WM-Punkte zwischen ihm und dem Niederländer. «Es war gut, ein paar Punkte auf Max wettmachen zu können, das war also ein wichtiger Sieg für mich nach fünf schwierigen Rennen, die ich zuvor hatte.»

«Ich hoffe natürlich, dass es auch hier wieder so gut laufen und mein Ferrari schnell sein wird, denn es ist wichtig, dass ich weiter Punkte aufholen kann. Ferrari hatte im vergangenen Jahr auf dem Circuit Paul Ricard aber kein starkes Rennen, aber ich hoffe, dass es diesmal besser laufen wird. Wir werden sicherlich alles daran setzen, und wir planen nicht, noch mehr Punkte zu verlieren. 38 WM-Punkte sind ein deutlicher Rückstand, aber das Ziel lautet immer noch, den WM-Titel zu gewinnen», fügte der Monegasse an.

Das Rennen in Frankreich fühle sich wie ein Heimspiel an, erklärte der 24-Jährige aus Monte Carlo, dessen Rennfahrer-Karriere auf einer Kart-Strecke in der Nähe des südfranzösischen Rundkurses ihren Anfang nahm. «Mein Zuhause ist ja nur 60 Kilometer von hier entfernt, und ich verbinde mit dieser Strecke auch einige gute Erinnerungen», bestätigte der aktuelle WM-Zweite, der erst in der Vorwoche wieder auf jenem Kart-Kurs seine Runden drehte, auf dem er erstmals Gas gegeben hat.

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3