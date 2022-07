Lewis Hamilton: «Das würde ein langes Gespräch»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat sich auf dem Circuit Paul Ricard viel vorgenommen. Am 300. GP-Wochenende muss er im ersten Training allerdings pausieren.

Natürlich erzeugte das auf den sozialen Netzwerken den einen oder anderen süffisanten Kommentar: Lewis Hamilton gönne sich zum 300. GP-Wochenende einen freien Halbtag und schwänze das erste Training. An dieser Darstellung stimmt nur eines: Hamilton wird im ersten Training (22. Juli ab 14.00 Uhr) tatsächlich nicht auf die Bahn gehen, aber nicht aus Jux und Tollerei – Mercedes-Benz setzt den Niederländer Nick de Vries ein, im Rahmen des Nachwuchsfahrer-Reglements (zwei Mal pro Jahr muss ein Stammfahrer aussetzen). In Spanien hatte de Vries den Briten George Russell ersetzt.

Hamilton wird am Freitag natürlich nicht am Pool verbringen (auch wenn das bei 37 Grad im Schatten hier in Südfrankreich angenehm wäre), er wird in der Box die Arbeit von Mercedes und von de Vries verfolgen.

Klar ist es immer ein Nachteil, eine Stunde Training zu verlieren, da ist selbst ein so erfahrener Mann wie Hamilton schon in Rücklage. Aber der Rekord-Sieger der Formel 1 hat im Laufe seiner fünfzehn einhalb Jahre Königsklasse schon so manches Training eingebüsst (wegen Defekten oder Unfällen), seinen Leistungen in der Qualifikation und in den Rennen war das in der Regel nicht abträglich.

Zum 300. Grand-Prix-Wochenende schützt Lewis Hamilton vor: «Davon weiss ich gar nichts. Für mich macht das keinen Unterschied.»



Welchen Rat würde der Lewis Hamilton von 2022 dem Lewis Hamilton von 2007 geben? Der Engländer schmunzelt: «Das würde aber ein langes Gespräch werden! Hm, schwer zu sagen. Vielleicht – geniess deine Zeit. Denn wenn du jung bist, dann hast du immer den Eindruck, dass du alle Zeit der Welt hast, aber das stimmt nicht. Zeit ist etwas Wertvolles, also muss man das Beste daraus machen. Ach ja, und noch etwas Anderes – lass dich nicht zu sehr stressen!»



Was traut sich Lewis Hamilton an diesem Wochenende zu? «Nun, wir legen von ständig zu, und natürlich besteht das Ziel darin, bald wieder ein Rennen gewinnen zu können. Aber um ehrlich zu sein, weiss ich nicht so recht, was genau ich erwarten soll. Ich weiss nur: Wir haben noch jede Menge aufgegleist, und wir sind Red Bull Racing und Ferrari schon heute ziemlich nahe.»





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3