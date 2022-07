Lewis Hamilton: «Das war mein härtester Gegner»

Lewis Hamilton bestreitet in Le Castellet an diesem Wochenende seinen 300. GP-Einsatz. Zeit, einen Blick zurück zu werfen und über den härtesten Gegner seiner Formel-1-Karriere zu sprechen.

In dieser Woche erreicht Lewis Hamilton einen weiteren Meilenstein in seiner Formel-1-Karriere: Der siebenfache Champion, dessen GP-Karriere mit dem Rennen in Australien anno 2007 begann, bestreitet auf dem Circuit Paul Ricard seinen 300. Einsatz in der Königsklasse.

Der Mercedes-Pilot und 103-fache GP-Sieger ist erst der sechste Formel-1-Pilot, der die 300-Grand-Prix-Marke knackt. Vor ihm schafften das Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Michael Schumacher und Jenson Button.

Hamilton fuhr gegen alle Mitglieder des exklusiven 300-er-Klubs, zu dem mit Button und Alonso auch zwei ehemalige Teamkollegen des Silberpfeil-Stars gehören. Die Frage, wer der schwierigste Gegner von allen bisherigen Formel-1-Rivalen für ihn war, liegt deshalb nahe.

Der 37-Jährige sagt in der FIA-Pressekonferenz in Frankreich dazu: «Es ist schwer zu sagen, denn jedes Mal, wenn man mit jemandem kämpft, befindet man sich an einem anderen Punkt in seinem Leben.»

«Ich erinnere mich noch gut an die Herausforderung, an der Seite von Fernando zu sein, als ich 22 Jahre alt war. Ich war geistig noch so jung und von den Fähigkeiten her natürlich gerüstet. Aber es ist ein grosser Druck, gegen einen so grossen Fahrer wie ihn anzutreten», ergänzt Hamilton.

«Vom reinen Speed und den Fähigkeiten her würde ich sagen, dass Fernando mein härtester Gegner ist. Wir hatten einige gute Duelle. Und ich wünschte, wir könnten mehr davon haben. Hoffentlich wird er weiterhin Rennen fahren, damit in Zukunft auch die Chance zu weiteren Zweikämpfen besteht», betont der Brite.

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3