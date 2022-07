Éric Boullier: «Der Frankreich-GP ist nicht tot»

Der Frankreich-GP gilt als WM-Lauf, der 2023 Rennen wie in Las Vegas oder Katar weichen muss. Aber Éric Boullier, Generaldirektor des Grossen Preises von Frankreich, will nicht aufgeben.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat mehrfach festgehalten: «Kein Rennveranstalter darf sich seiner Sache sicher sein.» Für 2023 sind die Traditions-GP von Frankreich, Monaco und Belgien ohne Vertrag. Wenn Domenicali die Rückkehr nach Las Vegas, Katar und Südafrika wie geplant umsetzt, dann werden im Programm 2023 einige klassische Grands Prix fehlen.

Noch haben Domenicali und der Autosport-Weltverband keinen provisorischen WM-Kalender für 2023 veröffentlicht. Aber es gilt im Fahrerlager als offenes Geheimnis, dass ein Frankreich-GP nicht mehr Teil davon sein wird.

Éric Boullier will nicht aufgeben. Der 48-jährige Franzose, von 2014 bis 2018 Teamchef bei McLaren, arbeitet heute als Generaldirektor des Grossen Preises von Frankreich. Er sagt gegenüber der Agence France-Press: «Der Frankreich-GP ist nicht tot. Wir erwarten an diesem Wochenende 200.000 Fans. Ich will nicht werweissen, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, auch 2023 einen Grand Prix hier zu haben. Aber Stefano Domenicali hat mir gesagt, dass wir es verdienen, einen WM-Lauf zu erhalten.»



Boullier ist kein Träumer: «Natürlich ist uns klar, dass Domenicali das WM-Programm ausbauen und ergänzen will. Also wird in viele verschiedene Richtungen gearbeitet.»



Längst ist die Rede davon, dass die Zukunft klassischer Grand Prix in einem Rotationsplan besteht: In einem Jahr, sagen wir der belgische Grand Prix, im folgenden der französische, dann wieder der belgische. Die Klassiker also nur noch alle zwei Jahre. Boullier weiter: «Es gibt keine Ideal-Lösung für alle. Wir wissen nur, dass Domenicali mehr WM-Läufe sehen will, und eine Rotation könnte ein Lösungsweg sein.»



«Ich erkenne den beidseitigen Willen, dass es hier weitergeht. Wir müssen uns gleichzeitig darauf einstellen, dass es mehr Veranstalter gibt, die um ein Rennen buhlen, als Termine im Formel-1-Kalender. Aber nochmals: Dieses Rennen ist nicht tot, wir diskutieren.»





2. Training, Le Castellet

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,527

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,628

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,077

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,291

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,517

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,607

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:33,906

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,928

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:33,984

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,060

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:34,259

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,264

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,420

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,540

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,595

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:34,653

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:34,654

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,660

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:35,195

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,412





1. Training, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,930 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,021

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,268

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,979

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,174

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,232

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,414

09. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:35,426

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,660

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,676

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,810

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,828

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:35,851

15. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,875

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:36,022

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,104

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,127

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:36,332

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,043