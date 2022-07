Christian Horner: Wo Verstappen auf Ferrari verliert 22.07.2022 - 18:58 Von Mathias Brunner

© LAT Max Verstappen

Am ersten Trainingstag in Südfrankreich hat Ferrari das schnellste Auto. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt: «Ferrari ist schon das ganze Jahr lang schnell. Wir müssen in Sachen Set-up zulegen.»