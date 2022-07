Sebastian Vettel: «Diese Frage ist entscheidend»

Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel konnte sich am Trainingsfreitag auf dem Circuit Paul Ricard zwar verbessern, doch für die Top-10 reichte es nicht. Der vierfache Champion musste mit dem 13. Platz Vorlieb nehmen.

Vor dem Start des Rennwochenendes in Le Castellet hatte Vettel noch die Hoffnung auf einen Fortschritt geäussert. Der Heppenheimer erklärte: «Wir hatten in Silverstone ein Upgrade dabei, das leider nicht das gebracht hat, was wir uns erhofft hatten. Das müssen wir noch etwas besser verstehen.»

«Und hier haben wir auch etwas Neues dabei, das uns hoffentlich helfen wird, das Rätsel zu lösen und uns weiter zu verbessern». fügte der 35-jährige Deutsche an. Im Verlauf des Trainingsfreitags konnte sich der vierfache Weltmeister denn auch verbessern. Allerdings nur geringfügig. Am Ende belegte er mit seiner persönlichen Bestleistung den 13. Platz auf der FP2-Zeitenliste.

Von der Bestzeit von Ferrari-Star Carlos Sainz trennten Vettel 1,893 sec. In der ersten Session betrug der Rückstand auf die Bestmarke von Charles Leclerc 1,921 sec. «Immerhin war ich etwas schneller als ich es am Donnerstag im 100-jährigen Auto war», scherzte der 53-fache GP-Sieger. «Wir waren heute mit unterschiedlichen Spezifikationen unterwegs und das gab uns die Chance, Vergleiche anzustellen.»

«Nun müssen wir entscheiden, was fürs dritte Training und Qualifying am Samstag am Besten funktioniert. Entscheidend für uns ist die Frage, ob wir es ins Q2 schaffen werden, um eine gute Ausgangslage fürs Rennen zu schaffen. Die Leistungsdichte im Mittelfeld ist ziemlich hoch, deshalb hoffe ich, dass wir uns gut anstellen können. Zudem sind wir im Renntrimm offenbar immer etwas schneller, hoffentlich trifft das auch an diesem Wochenende zu», ergänzte der aktuelle WM-Vierzehnte.

2. Training, Le Castellet

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,527 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,628

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,077

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,291

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,517

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,607

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:33,906

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,928

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:33,984

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,060

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:34,259

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,264

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,420

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,540

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,595

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:34,653

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:34,654

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,660

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:35,195

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,412





1. Training, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,930 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,021

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,268

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,979

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,174

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,232

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,414

09. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:35,426

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,660

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,676

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,810

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,828

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:35,851

15. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,875

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:36,022

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,104

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,127

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:36,332

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,043