Mick Schumacher (19.): «Top-10 ist möglich»

Haas-Pilot Mick Schumacher legte im zweiten Training in Le Castellet einen Dreher hin. Trotz der Schrecksekunde blickt der Deutsche zuversichtlich auf das restliche Rennwochenende in Frankreich.

Das erste freie Training auf dem Circuit Paul Ricard beendete Mick Schumacher noch auf dem 16. Platz der Zeitenliste, in der zweiten Session drehte er sich nach 13 Minuten in der elften Kurve und schaffte es, einen Einschlag zu verhindern. Danach konnte der Haas-Pilot weiterfahren, er kam aber nicht über den 19. Platz hinaus.

Über seine Schrecksekunde sagte der Deutsche nach dem Ende des Trainingsfreitages: «Manchmal willst du ans Limit und genau das tat ich auch. Natürlich ist es mit Blick auf die Rundenzeit gut, wenn man mit viel Speed in diese Kurve kommt, aber das war wohl etwas zu viel. Leider habe ich mich gedreht, denn dadurch hatte ich dann einen Reifensatz weniger für den Longrun.»

«Andererseits darfst du aber auch nichts unversucht lassen», verteidigte sich Schumacher daraufhin. Sein Dienstwagen habe sich in der ersten Session besser angefühlt als im zweiten Training, verriet er daraufhin. «Wir müssen nun herausfinden, warum das so war, und versuchen, es besser hinzubekommen. Da müssen wir noch etwas Arbeit reinstecken, aber ich sehe keinen Grund, warum es uns nicht gelingen sollte, den Wagen wieder in ein besseres Arbeitsfenster zu bringen.»

Die Hoffnung auf einen Top-10-Platz hat der 23-Jährige noch nicht aufgegeben: «Ich denke schon, dass die Top-10 im Qualifying und im Renntrimm für beide Autos möglich ist. Denn diese Strecke war in der Vergangenheit für gewöhnlich nicht das schlechteste Pflaster für uns. Ich denke, wir haben ein Paket, mit dem das möglich ist. Wir müssen nur alles richtig hinbekommen, dann sind wir hoffentlich unter den schnellsten Zehn.»

2. Training, Le Castellet

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,527 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,628

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,077

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,291

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,517

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,607

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:33,906

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,928

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:33,984

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,060

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:34,259

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,264

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,420

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,540

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,595

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:34,653

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:34,654

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,660

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:35,195

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,412





1. Training, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,930 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,021

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,268

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,979

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,174

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,232

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,414

09. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:35,426

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,660

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,676

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,810

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,828

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:35,851

15. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,875

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:36,022

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,104

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,127

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:36,332

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,043