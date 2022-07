Fernando Alonso (11.): «Noch nicht ganz zufrieden»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso beendete das erste freie Training in Le Castellet auf dem 15. Platz, in der 2. Session war er der Elftschnellste. Zufrieden ist der ehrgeizige Spanier aber noch nicht, wie er betonte.

46 Mal umrundete Fernando Alonso am Trainingsfreitag den Circuit Paul Ricard am Trainingsfreitag, dabei legte er rund 245 km zurück. Im ersten Training fehlten ihm noch 1,945 sec auf die Bestzeit von Charles Leclerc. Damit belegte der 32-fache GP-Sieger den 15. Platz auf der Zeitenliste.

In der zweiten Session verkürzte er den Rückstand auf die Spitzenzeit auf 1,732 sec und rückte damit auf die elfte Position vor. Hinterher sprach er von einem schwierigen Freitag. Dafür sorgten die sehr heissen Temperaturen in Südfrankreich. Alonso erklärte nach getaner Arbeit: «Wir haben versucht, das Auto so gut wie möglich an die hohen Temperaturen anzupassen.»

«Der Fokus lag auf dem Reifenmanagement und auf der Kühlung. Und rückblickend sind wir nicht ganz happy mit der Fahrzeugbalance. Das müssen wir uns also noch anschauen, und wir müssen herausfinden, was wir vor dem dritten Training ändern können, um uns zu verbessern. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir bis zum Qualifying eine gute Form finden können», fügte der zweifache Champion an.

Technikchef Pat Fry erklärte: «Wir haben einen reibungslosen Freitag erlebt, auch wenn die Hitze eine echte Herausforderung war. Beide Fahrer rückten mit einigen neuen Teilen aus, die wie erwartet funktioniert haben. Und wir haben noch ein weiteres Upgrade für das Wochenende, das uns helfen sollte, uns weiter zu verbessern. Beide Fahrer bekundeten die gleichen Probleme mit der Balance und wir sind natürlich noch nicht da, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz sein wollen.»

2. Training, Le Castellet

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,527 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,628

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,077

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,291

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,517

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,607

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:33,906

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,928

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:33,984

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,060

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:34,259

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,264

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,420

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,540

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,595

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:34,653

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:34,654

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,660

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:35,195

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,412





1. Training, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,930 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,021

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,268

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,979

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,174

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,232

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,414

09. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:35,426

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,660

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,676

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,810

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,828

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:35,851

15. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,875

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:36,022

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,104

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,127

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:36,332

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,043