Lewis Hamilton: Steiniger Weg in die Formel 1 23.07.2022 - 14:46 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Lewis Hamilton

In der FIA-Dokuserie «When We Were Young» erinnert sich der siebenfache Champion Lewis Hamilton an die Anfänge seiner Rennfahrer-Karriere. Der Brite kämpfte mit wenig Geld gegen reiche Kinder– und setzte sich durch.