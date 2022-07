Max Verstappen (2.): «Das war heute mein Problem»

Zweitschnellste Zeit von Weltmeister Max Verstappen in der Qualifikation zum Grossen Preis von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard bei Le Castellet. «Das Reifen-Management wird entscheiden.»

Formel-1-Champion stellt seinen Red Bull Racing-Renner in der Qualifikation zum französischen Grand Prix in die erste Startreihe. Dem 24-jährigen Niederlänger fehlten gegen seinen WM-Rivalen Charles Leclerc aber drei Zehntelsekunden.

Verstappen, der vor einem Jahr von der Pole-Position losfahren konnte, war sichtlich genervt, vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil er im dritten freien Training noch überlegen Bestzeit erzielt hatte.

Max: «Nun, das dritte Training ist eben nicht die Qualifikation. Da war nicht mehr der gleiche Grip. Aber ich weiss, dass wir fürs Rennen ein schnelles Auto haben.»

«Alles in allem ist es bei diesen Bedingungen schwierig vorherzusagen, was passieren wird. Es ist knifflig, die Reifen ins richtige Arbeitsfenster zu bringen und dann am Leben zu erhalten. Ich hatte Mühe, die ideale Fahrzeugbalance hinkzukriegen. Ich frage mich, ob diese Piste zu unserem Auto und zu meinem Fahrstil passt.»



«Wenn du eine Runde zu forsch beginnst, dann bauen die Reifen ab. Wenn du zu langsam beginnst, kommt auch keine gute Runde zusammen. Meine letzte Runde war unsauber, auch das war heute mein Problem, aber wir haben zwei Autos unter den besten Drei.»



«Ich bin mir nicht sicher, was die Reifen machen, wenn es morgen wärmer wird. Wir sind auf den Geraden schnell, aber es wird ein hartes Stück Arbeit sein, Leclerc hinter uns zu lassen.»





Qualifying, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,872 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,176

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,335

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,765

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,032

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,131

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,552

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,780

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, ohne Zeit

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,922

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,048

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,052

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,276

15. Alexander Albon (T), Williams, 1:33,307

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:33,439

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,439

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,674

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:33,701

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:33,794